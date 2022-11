Depuis 2005, la cigarette électronique obtient un réel succès auprès des Français, elle se caractérise comme un nouveau moyen de substitution au tabac. Un dispositif qui consiste à vapoter : son invention ne crée pas de la fumée, mais de la vapeur. Ce liquide peut être aromatisé de plusieurs goûts, ce qui fait fureur ! Près de trois millions de personnes utilisent au quotidien la cigarette électronique en France, cette dernière attire de nouveaux consommateurs, chaque année. On fait le bilan sur ce nouveau phénomène en plein essor, aujourd’hui.

La cigarette électronique : une nouvelle étape pour les fumeurs

Face à la demande croissante de nouvelles cigarettes électroniques, le marché mondial a dû s’adapter en conséquence. Pour limiter votre consommation de tabagisme et de nicotine, optez pour la vapoteuse pas chère. Elle a été conçue pour reporter les réflexes et la gestuelle d’un fumeur, tout en adoucissant le processus de sevrage tabagique. Grâce à elle, vous avez plus de chances d’arrêter de fumer. Elle permet de réduire considérablement le tabac, sans pour autant instaurer un manque obsessionnel.

La cigarette électronique vous procure plusieurs sensations grâce aux saveurs fournies par un e-liquide. Vous aurez le choix entre plusieurs arômes et parfums : neutre, gourmandes et fruitées. N’est-ce pas génial ?

Où se procurer des produits de vapotage en France ?

Il est préférable de se munir de matériel de qualité : achetez vos e-liquides et votre e-cigarette dans des boutiques spécialisées ou sur des sites de commerce en ligne. Ils ont l’avantage d’apporter une expertise de taille et de précieux conseils pour les petits nouveaux.

Les plus grands consommateurs de vapoteurs se trouvent en France !

La France enregistre un grand nombre de vapoteurs sur son territoire, des millions de personnes se sont adaptés à cette nouvelle pratique, en délaissant le tabac. La cigarette électronique gagne la première place auprès des populations de différentes tranches d’âge (18 à 75 ans). Elle est appréciée par toutes les générations, c’est le cas de le dire ! D’après une étude de santé publique faite en 2017, près de 700 000 fumeurs ont déclaré avoir réussi à arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Elle rencontre un franc succès auprès des Français !

La vapoteuse est très appréciée en France et su faire sa place au fil des années, alors, continuera-t-elle à faire de l’ombre à la cigarette ?