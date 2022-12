Alors que Noël approche à grands pas, le marché du DIY bat son plein. Cette année, Phildar propose une activité pour revisiter en famille un accessoire incontournable de la saison : le fameux pull de Noël. Pelotes de laine, patron, fiche explicative et même tutoriels en ligne… L’enseigne spécialiste de la maille propose des kits complets qui s’adaptent à tous les niveaux et à tous les budgets.

Une tradition festive, écologique et économique

Tradition de longue date, le pull de Noël est célébré le 16 décembre lors de la journée internationale du pull de Noël. Toutefois, très apprécié des petits comme des grands, il trouve sa place dans les garde-robes tout au long de la saison hivernale. Aujourd’hui, le pull de Noël s’inscrit également dans un retour vers la slow fashion, un phénomène qu’Éric Vandendriessche, le PDG du groupe, définit lui-même comme « une tendance où on prend du temps pour se faire un beau pull qu’on garde longtemps et qu’on peut transmettre ».

Des idées pour fabriquer son pull de Noël à partir de 2,99€

Sur le site de Phildar, il est possible de retrouver cinq modèles de pulls différents pour toute la famille. La fiche explicative d’un modèle comprenant le patron de celui-ci est en vente à partir de 2,99€. En complément, il est possible d’acheter les pelotes de laine correspondant au pull de Noël choisi. La quantité de laine nécessaire est déterminée en fonction de la taille choisie. Ainsi, le modèle enfant en taille 4 ans nécessite huit pelotes de laine de sept couleurs différentes vendues pour un coût total de 38,42€.

Un accompagnement personnalisé pour apprendre à tricoter gratuitement depuis chez-soi

Différents points de tricot sont utilisés pour confectionner les pulls de Noël de Phildar. Afin que les débutants puissent apprendre à les réaliser, l’enseigne a créé la première école de tricot virtuelle : la Wool School. Cet espace en ligne gratuit regroupe des cours et des contenus exclusifs pour apprendre les techniques de base du tricot grâce à des tutoriels vidéo, des dessins et des fiches explicatives. Trois professionnelles y partagent également leurs astuces et aident personnellement leurs élèves à réparer leurs erreurs. Les plus expérimentés peuvent eux aussi s’y perfectionner grâce à des cours de niveau intermédiaire et avancé.

À propos de Phildar :

Leader européen du fil à tricoter, Phildar commence à écrire son histoire en 1903. Au fil des années, l’enseigne développe toute une gamme d’essentiels pour le tricot. La marque développe la joie et la sérénité à travers les arts du fil tout en s’engageant à respecter l’homme et la planète. Entre un savoir-faire historique et une ambition résolument tournée vers l’avenir, Phildar rassemble toutes les générations autour d’activités créatives engagées.