Réduire son impact environnemental est possible ! Il est nécessaire et recommandé d’agir au quotidien en adoptant les bons gestes sains. Voici un guide pour vous éclairer sur le mode de consommation d’énergie plus responsable avec le gaz et l’électricité.

Avec les nombreux questionnements et débats autour du réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre, les citoyens réfléchissent à de nouvelles actions pour limiter leur impact écologique. Un objectif : réduire l’empreinte carbone.

Qu’est-ce que « le gaz vert » ?

Lorsqu’on parle de « gaz vert » ou « biogaz » : c’est le biométhane obtenue grâce à la décomposition de déchets. Il est épuré au maximum afin qu’il se rapproche le plus du gaz naturelle. C’est une énergie renouvelable non-fossile. Sa production se développe progressivement en France mais elle augmentera dans le futur à coup sûr !

On observe une flambée des prix sur le gaz fossile au vu des tensions avec la Russie. Il est donc recommandé de prendre des décisions plus vertueuses avec le biométhane. La production de méthane renouvelable pourrait atteindre 320 TWh d’ici 2050, ce qui permettrait de couvrir la totalité des besoins hexagonaux.

Comment calculer ma propre consommation de gaz ?

Vous vivez dans une maison au gaz et vous aimeriez connaître votre consommation moyenne de gaz en m3 ? ENGIE vous aide à y voir plus clair ! Le choix de l’énergie est un élément clef dans notre rapport à l’environnement. C’est devenu un critère important dans notre achat.

En route vers l’énergie verte, plus respectueuse de l’environnement !

Le groupe Engie est le premier fournisseur d’énergie verte en France. Il produit du « gaz vert » local et renouvelable. Un gaz naturel qui sert à : chauffer, cuisiner et qui peut même être utilisé comme carburant (BioGNV). De plus, le « gaz vert » n’est pas qu’une source d’énergie : il est au cœur d’une transition énergétique importante qui intègre des dimensions sociétales et humaines essentielles.

Préserver l’environnement, le soutien des acteurs locaux qui les traitent ou encore favoriser la beauté de nos régions sont les raisons pour lesquelles, le « gaz vert » est un avantage pour les clients qui désirent s’engager à travers leurs actes d’achat.

Engie : pionner de la révolution énergétique !

Engie a pris la décision de proposer uniquement des contrats d’électricité et d’énergie verte : une décision remarquable qui les place désormais, en tant que premier fournisseur d’énergie verte en France. Les offres au vert proposées par Engie sont certifiées par des Garanties d’Origine. Un certificat officiel a été émis par un organisme indépendant désigné par l’État.

Tout au long de votre projet, Engie vous assure un accompagnement adapté selon votre profil et vos besoins, que vous soyez : un particulier, un professionnel, une entreprise ou encore une collectivité : qui souhaitent réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’énergie.

Il est temps de prendre de nouvelles résolutions pour l’année 2023 ! Profitez de cette nouvelle année pour tenir un solide engagement : celui de consommer au vert avec Engie !