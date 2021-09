La cigarette électronique est l’option la plus personnalisée pour arrêter de fumer : multiples modèles de vapoteuses, e-liquides aux goûts et au taux de nicotines différents… L’e-cigarette s’adapte aux besoins de chacun pour réussir à arrêter de fumer.

Aujourd’hui, la cigarette a déjà prouvé sa capacité, puisqu’en France, plus de 700 000 fumeurs ont réussi à arrêter de fumer grâce à son aide.

Quelle marque de cigarette électronique choisir ?

Depuis son apparition sur le marché, la cigarette électronique n’a cessé d’évoluer pour s’adapter au plus grand nombre de fumeurs. Modèles d’e-cigarettes, qualité du matériel, autonomie, réglages, rendu des saveurs, taux de nicotine, goûts d’e-liquide… Désormais, la vape se personnalise pour offrir toutes les chances d’arrêter de fumer.

Mais dans cette multitude de choix, pas toujours facile de trouver sa cigarette électronique. Voici 4 marques de cigarette et leur modèle phare pour vous aider à y voir plus clair.

Vaporesso

Vaporesso est une marque d’e-cigarette créée par SMOORE en 2015. Elle progresse à toute vitesse et séduit de plus en plus de vapoteurs. Son succès, elle le doit notamment à la qualité de ses boxs et de ses clearomiseurs qui offre un excellent rendu des saveurs.

Vous pouvez retrouver les cigarettes électroniques Vaporesso chez Neovapo, qui propose un grand nombre de modèles, tous de qualité, qui s’adaptent à tous les niveaux de vapotage.

Le modèle de référence chez Vaporesso, c’est le kit Swag 2. Robuste, confortable et d’une grande autonomie, ce kit contient également un mode de puissance ajustable et son atomiseur est compatible avec les sels de nicotine.

Le kit Swag 2 est très simple d’utilisation, plus léger et ergonomique, avec un revêtement au touché agréable.

Joyetech

La marque Joyetech est apparue en Chine en 2007 avec pour objectif de proposer des kits faciles à utiliser.

Cette marque est l’une des plus célèbres dans le monde de la cigarette électronique. Joyetech est particulièrement connue pour son matériel toujours innovant, notamment pour ses atomiseurs et ses modèles de vapoteuses, ainsi que pour ses pods de qualité qui conviennent à tous les profils de vapoteurs.

Le produit phare de la marque, c’est le kit Ego Aio. Compacte, discrète, élégante et simple d’utilisation, c’est une cigarette électronique qui convient surtout aux vapoteurs à petite consommation. Son large choix de couleurs saura séduire le plus grand nombre.

Aspire

Aspire est une marque également très connue des vapoteurs. Née en 2013, son objectif est de proposer des e-cigarettes de qualité, simples d’utilisation et élégantes.

Ses clearomiseurs, la qualité de ses résistances au rendu des saveurs excellent et ses modèles conçus pour les vapoteurs débutants ont fait sa renommée.

Le kit Nautilus GT séduit les vapoteurs débutants comme les plus expérimentés. Ce modèle est le résultat de la collaboration de la marque Aspire et du spécialiste Taifun. Ces partenaires ont créé une cigarette électronique puissante, performante, élégante et polyvalente, pour le plus grand plaisir des vapoteurs.

Son clearomiseur à un airflow ajustable qui est également compatible avec les sels de nicotine. De plus, sa box lui offre une grande autonomie.

Justfog

Depuis 2009, cette marque coréenne est la spécialiste de la cigarette électronique petit format. Son objectif est de proposer des vapoteuses innovantes, compactes, simples d’utilisation et dans la tendance du moment.

Justfog est une marque dédiée aux vapoteurs débutants qui souhaitent arrêter de fumer. Son succès est dû notamment à son matériel efficace de qualité et ses résistances à la parfaite restitution des goûts.

Son modèle de référence, c’est le kit Q16, qui convient parfaitement aux débutants, mais également aux vapoteurs expérimentés qui recherchent la simplicité.

Discret, simple, moderne, cette cigarette électronique offre une bonne autonomie et un clearomiseur en acier inoxydable qui permet une excellente restitution des goûts.