Le Grand Cayon est un lieu étonnant à visiter. C’est l’un des parcs nationaux les plus célèbres d’Amérique, et il offre aux visiteurs une occasion exceptionnelle de voir certains des animaux sauvages les plus rares du monde. Bien qu’elle puisse sembler être une destination de rêve, vous devez connaître certaines informations importantes avant de partir afin que votre voyage soit aussi agréable que possible.

Rappel : Si vous souhaitez vous rendre aux USA, les frontières ré-ouvriront en novembre. Vous aurez besoin de prouver que vous n’etes pas porteur du Covid-19 et l’ESTA est évidemment toujours requis (vous pouvez lire cet article traitant de l’ESTA USA sur Parlorama).

Qu’est-ce que le Grand Canyon ?

Le Grand Canyon accueille plus de 5 millions de visiteurs par an et est situé dans l’État d’Arizona. Le Grand Canyon a été formé par le fleuve Colorado au cours de millions d’années. Ce parc national mesure 450 km de long, 29 km de large et atteint une profondeur de plus d’un mile (1,6 km). C’est l’un des plus grands canyons du monde ; le parc national du Grand Canyon couvre à lui seul presque 5.000 kilomètres carrés.

Le Grand Canyon n’a cessé de s’éroder depuis sa formation, ce qui signifie qu’il n’a pas de superficie précise et défini, mais que l’érosion continue de le façonner. Depuis que ce système de canyons a été documenté pour la première fois par l’explorateur espagnol García López de Cárdenas, il n’a cessé de changer d’apparence et de taille. Le Grand Canyon National Park a été créé en tant que parc national le 26 février 1919.

Pourquoi aller au Grand Canyon ?

Il existe de nombreuses raisons de visiter ce parc national. Les hôtels du Grand Canyon peuvent accueillir tous les types de visiteurs du Grand Canyon et les stations balnéaires du Grand Canyon proposent de nombreuses activités pour les vacanciers du Grand Canyon.

Si vous décidez qu’une visite guidée est le meilleur moyen de voir le Grand Canyon, voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez visiter le Grand Canyon :

Randonnée

Un système de sentiers bien développé permet aux visiteurs de choisir entre de courtes promenades ou des randonnées plus difficiles dans le canyon lui-même, sur des sentiers dont la longueur varie de 1 km à plus de 32 km. Certains sentiers sont escarpés et rocailleux ; ils offrent généralement les vues les plus spectaculaires et l’accès à l’histoire du parc national du Grand Canyon. Les sentiers de la rive ouest du Grand Canyon offrent des vues surprenantes et constituent un bon choix pour les randonneurs.

Observation de la vie sauvage

Depuis le bord, vous pouvez observer de nombreux types d’animaux sauvages tels que des cerfs mulets, des élans, des coyotes, des ours noirs, des cougars (pumas), des mouflons d’Amérique et des écureuils terrestres.

La vue panoramique

Le Grand Canyon est l’une des grandes merveilles scéniques du monde et offre des vues spectaculaires depuis de nombreux points de vue. Le ciel est dégagé dans la plupart des zones du parc permettant aux visiteurs d’apprécier le paysage impressionnant presque à tout moment de l’année mais surtout au lever et au coucher du soleil.

Quand visiter le Grand Canyon ?

Les visites du Grand Canyon peuvent être effectuées au printemps, en été ou en automne, et sont l’une des attractions les plus populaires d’Amérique. Les vacances au Grand Canyon sont un must si vous vous trouvez dans les environs, même si ce n’est que pour une journée. Les circuits emmènent les visiteurs jusqu’au bord sud ou au bord nord, ainsi qu’au bord ouest.

Chaque bord du Grand Canyon a une atmosphère et un environnement uniques, essayez donc de visiter les deux bords si possible pendant votre séjour. Le Grand Canyon est mieux vu de jour, lorsque le soleil culmine au sommet des falaises et illumine chaque relief de teintes claires, visibles uniquement pendant ce bref instant avant de disparaître jusqu’au lendemain. Pour ceux qui préfèrent voyager de nuit, le North Rim du Grand Canyon reste ouvert jusqu’à 21 heures toute l’année.

Les circuits emmènent les visiteurs sur les sentiers de randonnée comme Bright Angel et South Kaibab Trails, qui mènent au Grand Canyon West ou au Grand Canyon East Rim. Les vacances sont à prendre comme une aventure avec les circuits de randonnée pour ceux qui apprécient les kilomètres de sentiers qui serpentent dans ce magnifique parc national.

Quels sont les conseils pour planifier un voyage au parc national du Grand Canyon ?

Avant de visiter le parc national du Grand Canyon, vous devez faire des recherches sur les circuits proposés.

Le parc national est ouvert toute l’année, 24 heures sur 24 propose de nombreuses activités aux visiteurs. Certaines des activités les plus populaires sont les sentiers de randonnée, les excursions de camping dans l’arrière-pays ou le rafting sur le fleuve Colorado à l’intérieur du parc national.

Les visites du Grand Canyon sont guidées par un personnel qualifié ! Pendant les mois d’été, vous aurez du mal à réserver les circuits les plus populaires du parc en raison de la forte demande et de la disponibilité limitée. Nous vous suggérons de planifier vos vacances jusqu’à 3 mois à l’avance pour obtenir votre meilleur choix de tour ! Si vous prévoyez de faire une randonnée dans le parc, assurez-vous d’avoir suffisamment de temps pour le faire, car les permis pour l’arrière-pays doivent également être planifiés à l’avance. Vous devez vous inscrire au système de loterie au moins un jour avant la date à laquelle vous souhaitez commencer votre randonnée ou votre voyage en sac à dos.

Le South Rim est la zone la plus visitée du parc national du Grand Canyon, mais il existe également des sentiers et des terrains de camping sur les côtés nord et ouest du parc. Le North Rim possède plusieurs beaux sentiers de randonnée mais il est généralement fermé de mi-octobre à mai en raison des chutes de neige et des températures plus froides. Si vous souhaitez faire des excursions dans le Grand Canyon, sachez qu’elles peuvent coûter entre 18 et 38 dollars par personne adulte, selon l’excursion que vous choisissez.

À quoi faut-il s’attendre lors d’un circuit au parc national du Grand Canyon?

Dans la plupart des cas, les visiteurs sont conduits sur le bord du parc dans un bus, une navette ou un van climatisé. Les circuits couvrent différents sites de vue le long du bord et parlent de l’histoire et de la géologie du parc national du Grand Canyon pour fournir des informations supplémentaires aux visiteurs. Lors de certains circuits, il peut y avoir jusqu’à 100 personnes dans un grand groupe ; d’autres peuvent n’avoir que 20 visiteurs ou moins par groupe.

Les guides touristiques sont généralement équipés de chapeaux, de crème solaire, de lunettes de soleil et de parapluies pour l’ombre. Souvent, il y a de la poussière dans le parc, alors vous voudrez peut-être emporter un bandana ou un mouchoir. Les excursions dans le Grand Canyon et les randonnées avec sac à dos nécessitent beaucoup d’eau et d’en-cas, alors assurez-vous d’en apporter beaucoup.