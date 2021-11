Vous êtes en pleine préparation de votre prochain déménagement et vous cherchez une solution qui ne vous coûte pas trop cher ? Connaissez-vous le déménagement participatif ? Alternative entre un déménagement professionnel et un déménagement amateur avec vos amis, le co-déménagement présente de nombreux atouts. Pour vous aider à vous décider, nous vous proposons de découvrir le déménagement participatif.

Le déménagement participatif, une solution sur-mesure

Le déménagement participatif vous permet d’organiser votre déménagement sur-mesure avec des professionnels et votre entourage. En effet, si vous cherchez une solution qui soit économique et personnalisée mais qui soit tout de même encadrée par des professionnels, le déménagement collaboratif est une solution idéale. L’entreprise Demeclic vous propose par exemple un déménagement pas cher que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. Sur leur site web, vous n’avez qu’à choisir le nombre d’amis qui vont venir vous aider à déménager et le volume que vous avez à déménager afin de prévoir votre déménagement en fonction de votre situation.

Vous pouvez ajouter ensuite vos options en quelques clics si vous avez besoin par exemple de cartons ou de services supplémentaires.

Le jour du déménagement, vous aurez des professionnels avec un véhicule qui viendront vous prêter main forte avec vos amis. L’opération vous promet de la bonne ambiance avec vos connaissances mais également du professionnalisme avec l’équipe de déménageurs. Vous avez ainsi la garantie que toutes vos affaires partiront dans votre nouvelle maison avec le plus grand soin et une bonne quantité d’organisation. Il est également important de savoir qu’en plus du déménagement, Demeclic met tout en œuvre pour apporter un aspect humain de coaching pour vous proposer un accompagnement personnalisé. Véritable valeur ajoutée, le déménagé peut profiter d’un service sur-mesure.

Un déménagement pas cher

Un des atouts majeurs du déménagement participatif est d’être une solution peu chère en comparaison avec un déménagement classique. En effet, à chaque ami qui vient s’ajouter à votre projet, vous payerez votre déménagement moins cher. Ce type de déménagement est idéal pour cumuler des belles économies avec un minimum d’encadrement professionnel. En effet, si vous pouvez emballer toutes vos affaires dans des cartons et que vos amis peuvent facilement porter vos meubles, déménager seul peut tout de même avoir des limites.

De même, faire appel à des déménageurs non certifiés en répondant par exemple à des petites annonces sur le web ne vous garantit pas que votre déménagement sera bien organisé ni que vos affaires arriveront en bon état à destination. S’assurer d’un minium de professionnalisme est donc important pour un grand jour comme un déménagement. La solution collaborative semble ainsi idéale pour faire participer vos amis et réduire les coûts tout en bénéficiant de la présence d’une équipe de professionnels.

Un co-déménagement pratique grâce à Internet

Le déménagement participatif séduit de plus en plus d’adeptes. En effet, il est très facile à organiser grâce aux fonctionnalités offertes par le web et vous permet donc de gagner beaucoup de temps sur la préparation de votre déménagement.

Sur un site comme Demeclic, vous pouvez organiser votre déménagement sur-mesure en seulement quelques minutes. Vous n’avez qu’à évaluer vos besoins et la main d’œuvre que vous pouvez fournir de votre côté et à remplir un formulaire. Votre déménagement sera ensuite organisé par une équipe de professionnels en toute simplicité.Et vous, connaissiez-vous le déménagement participatif et avez-vous déjà testé cette solution ?