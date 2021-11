Trouble assez courant, le mal de l’air est provoqué par des signaux divergents envoyés au cerveau. Alors que vos oreilles ressentent que vous êtes en mouvement, les yeux transmettent un message au cerveau indiquant que vous ne bougez pas. C’est ainsi que vous commencerez à souffrir de nausées, voire de vomissements. Pour vous prémunir du mal de l’air, voici quelques astuces et conseils tout simples.

Faire attention à votre alimentation, 24 heures avant le vol

Pour éviter le mal de l’air, la première chose à laquelle vous devez penser est votre alimentation. Au moins 24 heures avant le jour du vol, ne mangez pas n’importe quoi. Consommez des aliments légers et proscrivez tout ce qui est aliments gras, trop salés ou trop épicés. Au lieu de cela, prenez des repas en faible quantité, et surtout pas trop lourds.

Ne mangez aucune nourriture qui risquerait de déranger votre estomac, de générer un reflux gastrique ou des sensations de brûlure. Si vous ne vous focalisez pas sur la santé de votre ventre, vous vous porterez mieux. En même temps, évitez de penser à des choses négatives, comme un retard de vol. Cela pourrait vous donner des maux de ventre.

En outre, ne mangez rien juste avant que l’avion décolle. Cela ne signifie pas pour autant avoir l’estomac vide lorsque vous rejoignez votre place à bord de l’appareil, mais mangez des encas ou un repas léger quelques heures avant le décollage.

Boire de l’alcool ou du café est fortement déconseillé, car cela peut causer le mal de l’air. À la place de ces boissons, buvez de l’eau en grande quantité.

Bien vous reposer avant le vol

Un bon moment de répit avant de monter dans l’avion est recommandé. Quand vous êtes suffisamment reposé avant le vol, cela vous aidera à garder votre organisme dans un excellent état. Ainsi, ne vous fatiguez pas trop avant le jour J. Cela ne ferait que favoriser l’apparition du mal de l’air.

Ne pas lire et ne pas regarder le téléphone portable

Lorsque vos yeux se concentrent sur un objet se trouvant très proche de votre visage, cela peut accentuer les signaux contradictoires émis à votre cerveau. Au cours du vol, évitez donc de placer un livre ou votre téléphone mobile trop près de vos yeux.

Si vraiment vous souhaitez vous distraire, servez-vous d’écouteurs pour écouter un livre audio ou de la musique. Cela minimisera les signaux confus que votre cerveau recevra.

Choisir le bon siège pour un vol en toute tranquillité

Dans la plupart des cas, vous avez le droit de choisir le siège où vous passerez votre vol, au moment d’acheter votre billet d’avion. Faites donc un choix approprié. Privilégiez les sièges situés à proximité d’un hublot ou installés au-dessus de l’aile de l’avion.

Les sièges se trouvant sur l’aile de l’avion subissent moins de secousses que les autres sièges durant le vol. Aussi, en vous asseyant sur un siège proche du hublot, vous pourrez focaliser votre regard sur l’horizon. Cela empêchera vos sens d’envoyer des signaux de confusion à votre cerveau.

Dans le cas où les sièges cités précédemment seraient déjà pris, optez pour un siège placé à côté de la porte de l’avion. Tout comme les sièges du dessus de l’aile, ceux de la partie avant de l’engin sont soumis à moins de secousses lors du vol.

Écouter de la musique pour apaiser vos esprits

En écoutant de la musique, vous vous concentrerez sur celle-ci et oublierez à un certain moment que vous êtes dans un avion, à plusieurs kilomètres du sol. Cela pourra aider votre corps et votre cerveau à se détendre. De plus, cela vous permettra de ne pas entendre les bruits environnants susceptibles d’engendrer un état de stress ou d’anxiété.

Le cri d’un enfant qui pleure dans l’avion peut entraîner de la nervosité. Il en est de même pour les plaintes de personnes qui souffriraient du mal de l’air. En conservant les écouteurs sur vos oreilles et en vous berçant par une musique relaxante, vous vous couperez de tous ces sons et parviendrez plus aisément à vous prélasser.

Prendre un médicament contre le mal de l’air

Pour prévenir le mal de l’air, au lieu de vous exposer au risque de souffrir des symptômes de celui-ci, il vous est conseillé de prendre un médicament. Plusieurs comprimés permettent d’éviter ce problème quand vous voyagez en avion.

Cependant, ne vous procurez pas n’importe quel cachet. Demandez toujours conseil à votre médecin ou du moins au pharmacien. Il vous prescrira le médicament le mieux adapté à votre organisme et vous aidera à anticiper ce mal, qui peut parfois être très désagréable.

Avec ces quelques recommandations, votre vol se déroulera sans encombre. Voici toutefois quelques derniers petits points. Pendant le vol, buvez une boisson fraîche comme du jus de gingembre. Ne prenez aucun produit caféiné. Pour amoindrir la sensation de nausée et décontracter vos neurones, mâchez par exemple du chewing-gum ou sucez une sucette.