Meubler un jardin demande beaucoup de réflexion et de temps. C’est une pièce à part entière qui fait partie de votre maison. Le salon de jardin et la table-repas sont les pièces maîtresses qui sauront donner vie à votre extérieur ! C’est avec eux que vous allez créer vos meilleurs souvenirs. Que ce soit lors d’après-midi barbecue en famille, pendant des soirées entre amis ou à l’occasion d’un cocktail avec vos proches. Cependant, ce n’est pas toujours facile de choisir le salon de jardin et la table-repas qui sauront vous combler dans le temps tout en restant tendance. Si vous vous demandez quel modèle choisir ou quel matériau serait le plus adapté pour votre extérieur, vous êtes au bon endroit ! Nous allons vous guider dans la création de votre petit cocon.

La taille de votre extérieur impacte votre salon de jardin

Chaque extérieur est différent. Il faut donc toujours garder en tête les dimensions de votre terrasse ou de votre jardin. Le mobilier de jardin ne sera pas le même en fonction de votre type d’extérieur. Pour un jardin, les canapés et les tables assez grandes sont souvent privilégiés puisque l’espace est généralement plus vaste. Mais dans le cas d’une terrasse, l’espace est beaucoup plus petit. Il vaut mieux alors opter pour des chaises légères et pliables ainsi qu’une table plus petite. Il ne faut pas surcharger votre extérieur mais faire en sorte que vos convives et vous-même vous y sentiez bien. Optez donc pour un salon de jardin et une table-repas qui soient suffisamment grands pour accueillir tout le monde sans être trop encombrants.

Quel matériau pour votre salon de jardin et la table-repas ?

Les mobiliers de jardin doivent être choisis avec le plus grand soin puisqu’ils sont confrontés à tous les temps météorologiques. Pensez donc à choisir un matériau qui soit résistant aux fortes chaleurs, à la pluie et à la neige. L’entretien de votre mobilier de jardin doit également rentrer dans votre réflexion. Si vous souhaitez un salon de jardin et une table-repas en bois, cela demande plus d’attention et d’entretien que du mobilier de jardin en métal ou plastique.

Votre salon d’extérieur doit aussi pouvoir être résistant dans le temps. Choisissez des matières qui ne risquent pas de s’abîmer sur le long terme. Le rotin tressé est un exemple de matériau durable parfait.

Si vous désirez un extérieur aménagé qui soit élégant et de bonne qualité, Mobilier de Jardin vous propose un salon de jardin et la table-repas en rotin. Il est doté d’une couleur beige neutre qui vous permet d’harmoniser votre espace de jardin comme vous le souhaitez. Les canapés possèdent des coussins moelleux déhoussables qui vous permettront de vous relaxer et de vous détendre. De plus, avec sa grande table, ce salon de jardin peut accueillir jusqu’à 6 personnes. De quoi raviver tous vos invités et passer de beaux moments. En plus d’être solides, durables et faciles à transporter, ce salon de jardin et sa table-repas apporteront une touche d’exotisme à votre extérieur et un confort maximal ! Ce dernier point n’est pas à négliger. Le salon d’extérieur est un salon qui se trouve dans votre jardin. Il est donc important que tout le monde puisse se sentir à l’aise aussi bien dans sa maison qu’à l’extérieur de celle-ci.

Privilégiez la qualité de votre salon de jardin et de votre table-repas

Pour aménager votre extérieur avec un salon de jardin et une table-repas de qualité et durables, il faudra y mettre le prix. Mais l’avantage est que vous pouvez profiter d’un extérieur bien agencé et agréable pendant de longues années. Même si l’été est fini et que le froid et la pluie sont de retour, vous pouvez toujours acheter des meubles d’extérieur. Si vous avez une véranda, un jardin couvert ou un abri de jardin, vos meubles seront protégés tout au long de l’année. Si vous n’avez pas de quoi mettre votre mobilier au sec, vous pouvez opter pour une housse de protection.

N’attendez plus et donnez une seconde vie à votre jardin !