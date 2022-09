Le métier de gestionnaire de paie consiste à collecter, traiter et analyser les informations relatives à tous les salariés de l’entreprise. Au préalable, une formation est pré-requise pour exercer ce poste. Divers parcours sont proposés pour acquérir des compétences solides et une expérience significative qui permet de s’insérer facilement sur le marché du travail.

Il n’est jamais trop tard pour apprendre !

Il est nécessaire d’avoir suivi une formation gestionnaire de paie pour obtenir un titre professionnel. Elle est proposée le plus souvent par des écoles, des cabinets ou encore des centres spécialisés. Pour la suivre, il est nécessaire d’avoir validé un niveau Bac+2 en gestion des entreprises et des administrations ou alors une expérience significative dans les ressources humaines ou administration du personnel. L’école Française propose de faire une formation gestionnaire de paie en ligne complète pour développer vos compétences et ainsi faire le plein de connaissances nécessaires pour assurer la gestion administrative du personnel, gérer les charges, le traitement de la paie et enfin les déclarations sociales en conformité avec la législation. Elle permet également de vous rendre opérationnel très rapidement !

Quel est le programme de cette formation ?

Cette formation gestionnaire de paie se fait à domicile en s’adaptant à votre rythme. Suivez-là à n’importe quel moment de la journée. Vous êtes autonome, car c’est vous qui gérez votre temps ! Vous pouvez aussi être accompagné en visio-conférence par un professionnel pour recevoir une aide personnalisée. Vous devrez valider tout au long de la formation des modules et des évaluations pour pouvoir recevoir à la fin du cursus, un certificat de réussite à la formation. Elle sera téléchargeable directement sur le site internet.

La formation proposée par l’École Française dure un mois, elle est qualifiante et garantit de belles perspectives d’évolutions pour le candidat. Elle débute par une période d’intégration où les formatrices vous seront présentées dans un premier temps. Au fur et à mesure, vous serez directement plongé au cœur du métier.

Différents modules s’offrent à vous : vous apprendrez les méthodes de calcul de salaire, des enseignements sur les contrats de travail et les conditions rattachés à chacun, savoir utiliser divers logiciels de paie ou encore la gestion des licenciements et des ruptures de contrat de travail. Le programme est complet permettant au candidat de toucher à plusieurs domaines et sujets. Pour plus d’informations sur les prérequis du métier, n’hésitez pas à consulter le référentiel des métiers de la fonction publique juste ici.

Quels sont les débouchés grâce à cette formation gestionnaire de paie ?

À l’issue de cette formation, vous serez très polyvalent. Vous pourrez occuper plusieurs postes : responsable de paie, assistant(e) du personnel, chargé de recrutement ou encore administrateur de paie… Une multitude de métier s’offre à vous, vous trouverez votre bonheur, c’est sûr !