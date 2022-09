Un modèle très adopté par les couples, le compte joint s’avère pratique et utile pour gérer les dépenses communes du quotidien. Il est nécessaire de comprendre davantage son fonctionnement pour éviter les écarts financiers et la perte de capital. Le compte joint est collectif et non individuel. Chacun des cotitulaires est libre de ses mouvements et transactions. Ce n’est pas un compte réservé aux couples mariés bien évidemment. Il intègre une généralité et une diversité : les couples pacsés, concubins…

Le compte joint : la solution idéale pour son capital en couple !

D’une part pour ouvrir un compte commun, il faut un cotitulaire de votre choix et de confiance surtout. Votre partenaire et vous-même vont disposer de votre propre moyen de paiement. C’est la solution idéale, pour s’organiser et contrôler ses dépenses au quotidien. Le compte joint sert souvent pour les projets communs tels que : les courses, loyer, règlement de factures ou encore l’anticipation des vacances d’été. C’est la solution idéale pour économiser ou épargner à deux !

Si vous souhaitez dissocier les dépenses personnelles de votre compte individuel et dépenses communes, c’est possible. Pour ouvrir un compte joint, vous pouvez remplir un formulaire en ligne. C’est rapide, simple et sécurisé. De plus, l’ouverture et la clôture du compte commun sont sans frais et sans engagement.

Vous n’êtes pas dans l’obligation de fermer votre compte personnel, chacun de vous peut avoir autant de comptes qu’il le souhaite. Ce compte commun représente un équilibre dans les ménages pour que chacun puisse gérer ses dépenses collectivement.

Des offres Duo pour l’ouverture de votre compte joint

Une offre Duo, un compte partagé avec votre moitié, mais la notion de compte joint, existe-t-elle vraiment ? Nous avons pu effectivement trouver une offre composée d’un seul compte bancaire joint et de deux cartes Visa internationales. Ces cartes bancaires sont généralement payantes mais il arrive d’en trouver des gratuites ce qui est fort appréciable. Certaines offres sont même sans engagement avec un contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment.

Les cartes bancaires sont généralement des cartes Visa internationale de retrait et de paiement, qui donne accès aux réseaux de paiements CB et Visa. Sachez que Visa est le premier réseau mondial d’acceptation des cartes, implanté dans 200 pays.

Nous vous encourageons à faire vos recherches sur la toile, mais certaines offres sont vraiment intéressantes avec zéro euro par mois, zéro frais de résiliation et zéro engagement dans la durée. Vous avez le monopole de votre carte et vous pouvez contrôler votre compte à tout moment. Une bonne solution et de surcroit simple, doit vous permettre de faciliter votre quotidien : une excellente gestion de votre compte bancaire en duo avec votre moitié, avec une offre sans engagement de durée et sans conditions de revenus.

Une gestion du compte commun simplifiée

Par ailleurs, l’idéal est de pouvoir bloquer ou débloquer votre carte bancaire, activer ou désactiver les paiements sans contact. Vous devez rester le maître de vos mouvements avec l’offre à laquelle vous souscrirez. Toute action de votre part doit être simple, rapide et efficace. Aussi, vous devez être en mesure de gérer vos plafonds en un simple mouvement. Ceci donnant la possibilité de prévoir vos dépenses en amont.

Chaque cotitulaire peut faire fonctionner le compte seul (par exemple : déposer ou retirer de l’argent, faire un chèque) sous sa seule signature, sans accord de l’autre cotitulaire. Cependant, sont solidairement responsables des opérations passant sur le compte.

Le solde de votre compte joint (compte commun) est vérifiable à chaque opération avant d’accepter un paiement ou un retrait, un système qui favorise la sécurité.

N’hésitez plus à passer le cap d’un compte joint ; il existe forcément une solution adaptée à vos besoins !