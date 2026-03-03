Réussir le bac et préparer sereinement les concours d’entrée aux grandes écoles ne se résume pas à “travailler plus”. Il s’agit surtout de travailler mieux, avec une méthode, un cadre, et un accompagnement adapté à son profil. C’est précisément la promesse de Les Cours du Parnasse : une préparation à taille humaine, pensée pour aider les élèves à se révéler et à exceller, en présentiel ou à distance, notamment via des stages intensifs.

Pourquoi l’accompagnement fait la différence dans une préparation concours

À l’approche des échéances (bac, concours, dossiers, oraux), beaucoup d’élèves se retrouvent face à deux difficultés majeures : l’accumulation de contenus à maîtriser et la perte de confiance. Or, dans les parcours sélectifs, la performance dépend autant des connaissances que de la capacité à mobiliser ces connaissances le jour J : gestion du temps, stratégie d’épreuve, clarté de la rédaction, aisance à l’oral, résistance au stress.

Un accompagnement solide permet de transformer une “bonne volonté” en résultats mesurables, grâce à :

une méthodologie structurée (planification, priorisation, entraînement ciblé) ;

(planification, priorisation, entraînement ciblé) ; des retours personnalisés (identifier précisément les blocages, corriger efficacement) ;

(identifier précisément les blocages, corriger efficacement) ; une montée en puissance progressive, avec des entraînements proches des conditions réelles.

Les Cours du Parnasse : une prépa à taille humaine, disponible pour les élèves et leurs parents

L’une des forces de cet établissement, c’est l’équilibre entre exigence et proximité. Les élèves ne sont pas des numéros : l’équipe reste disponible, y compris pour les parents, afin de maintenir un cadre cohérent et rassurant. Cette approche “sur-mesure” s’appuie sur des professeurs passionnés et passionnants, et sur une culture de l’engagement pédagogique qui se reflète dans une évaluation moyenne de 9,4/10 donnée par leurs élèves.

Au-delà des cours, l’accompagnement vise à installer des réflexes durables : apprendre à apprendre, s’auto-corriger, s’entraîner intelligemment, mieux gérer la pression. C’est souvent ce qui fait la différence entre un élève qui “connaît son cours” et un élève qui sait performer.

Stages intensifs : un format efficace pour franchir un cap

Les stages intensifs constituent un levier particulièrement pertinent dans trois cas :

Consolider les fondamentaux (combler des lacunes, sécuriser les acquis) ; Accélérer la progression (méthode, entraînements, automatismes) ; Se préparer au format concours (sujets type, correction détaillée, gestion du temps).

Le format intensif permet une concentration maximale : alternance d’apports méthodologiques, d’exercices gradués, de devoirs type concours, et de débriefs précis. L’élève obtient ainsi une vision claire de ce qu’il maîtrise déjà, de ce qu’il doit travailler, et surtout comment le travailler.

Présentiel à Paris, Bordeaux, Lyon… et aussi à distance

L’accessibilité est un autre point fort : les stages ont lieu à Paris, Bordeaux, Lyon, et une solution à distance est proposée pour permettre à chacun de bénéficier du même niveau d’exigence, où qu’il se trouve. Le distanciel, lorsqu’il est bien structuré, peut être redoutablement efficace : régularité, suivi, retours individualisés, et gain de temps logistique. L’essentiel reste la qualité de l’encadrement, la clarté des objectifs, et la fréquence des entraînements.

Une ambition : permettre à chaque élève de se révéler

Préparer un concours, c’est aussi travailler l’état d’esprit : clarifier ses objectifs, reprendre confiance, apprendre à gérer la charge mentale, et développer une discipline réaliste. Les Cours du Parnasse s’appuie sur des experts de l’accompagnement pour aider les élèves à atteindre leur meilleur niveau, sans les enfermer dans un modèle unique.

Pour découvrir les formats de préparation, les stages intensifs et les modalités (présentiel ou à distance), vous pouvez consulter le site officiel : https://www.lescoursduparnasse.com/