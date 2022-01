Née au Japon dans les années 60, la série Dragon Ball Z est l’adaptation du manga éponyme et a connu un très grand succès. C’est l’une des franchises les plus mondialement célèbres de la japanimation. Elle a fait son apparition en France à travers des émissions télévisées telle que le Club Dorothée et a plu à toutes les générations puisqu’après le succès de Naruto, Pokémon et autres animés, elle a refait surface avec Battle of Gods. D’ailleurs, plusieurs jeux ont vu le jour autour de cette série rythmée par des combats venus tout droit d’autres galaxies. Dragon Ball Z s’est réellement ancré dans la culture populaire puisqu’il est désormais courant d’entendre parler de l’amertume de Végéta. D’autre part, une grande œuvre est connue pour tout ce qu’elle dégage : l’esthétique et le contenu de l’histoire, mais aussi voire surtout sa bande originale. Or, les musiques de Dragon Ball Z sont toutes extrêmement connues et ont eu énormément de succès : l’œuvre semble avoir conquis le public à tous les égards, y compris musicalement. L’audience ne diminue pas depuis 30 ans, c’est donc réellement une licence transgénérationnelle que vous pouvez découvrir ou faire découvrir à vos proches.

En tous les cas, Dragon Ball Z est une série à binge-watcher. Mais où ? Tant de règlementations et de plateformes différentes existent qu’il est parfois difficile de trouver où la voir !

Les diffuseurs sont assujettis à la chronologie des médias. Cette législation a pour but de permettre aux œuvres cinématographiques d’être exploitées de manière optimale sur tous les canaux possibles, en limitant la concurrence. Les salles de cinéma ont donc l’exclusivité sur un contenu, puis viennent les supports physiques telle que le DVD ou les chaînes de télévision. C’est seulement après que les plateformes de vidéos à la demande ont la main mise sur le contenu. Dès lors, ces plateformes vont se battre pour acheter les droits et c’est pour cela que certaines proposent des contenus que d’autres ne proposent pas. En ce sens, il peut être compliqué de trouver où regarder tel film ou telle série.

Pour Dragon Ball Z, c’est encore plus vrai. Il peut être difficile de trouver un endroit où la voir. D’autant plus qu’à présent, Dragon Ball s’est transformé en une énorme saga de films, d’émissions de télévision, de fandoms, de mangas et plus encore.

Certains vont se diriger vers le streaming, qui a fait son essor dès les années 90. Seulement, pour de telles séries à grand succès, bon nombre de site n’ont pas les droits d’auteurs et diffusent donc en toute illégalité. D’autres peuvent amener des virus sur vos ordinateurs.

D’autres vont être plus prudent se diriger vers le légal ! Voici un site qui vous permet de regarder légalement Dragon Ball Z : AnimeDigitalNetwork ! C’est donc une plateforme de VoD et simulcast ayant pour thématique la diffusion de long-métrages et de séries d’animation japonaise, et proposant plus de 300 films & séries à ne pas manquer.

Profitez-en pour la regarder en VOSTFR pour que la magie opère…