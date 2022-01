Quels sont leurs impacts sur les émissions de gaz à effet de serre ?

Avec la pandémie, le marché des banques en ligne ne cesse de croître, augmentant ainsi le nombre quotidien des connexions internet. Toutes ces données informatiques sont stockées sur des serveurs, qui sont généralement entreposés dans des « data centers ». Il a été démontré que ceux-ci sont de grands consommateurs d’électricité et laissent une considérable empreinte carbone, ce qui est, malheureusement, nuisible pour notre environnement.

Comment remédier à ce problème ?

La digitalisation accrue de la vie moderne doit impliquer une remise en question des différents acteurs du secteur. Quels moyens techniques serait-il envisageable de mettre en place pour limiter au maximum les dépenses énergétiques ? La délocalisation des centres de données dans des pays froids, pourrait-elle être une première solution ?

Il n’est clairement pas évident de parer à ce problème, mais il est impératif d’y réfléchir, pour que nous puissions bâtir et laisser un monde meilleur à nos enfants.

Existe-t-il un impact positif sur l’environnement entre les banques en ligne et les banques traditionnelles ?

Il suffirait de pouvoir mesurer l’empreinte carbone qu’un déplacement dans une agence constitue. En effet, s’il faut utiliser sa voiture pour s’y rendre, l’impact sur l’environnement est tout de suite néfaste. Quand nous pouvons tout faire de son salon, nous pouvons considérer que les banques en ligne sont plus respectueuses. Bien entendu, il faut le ramener à l’échelle mondiale et additionner tous ces éventuels déplacements qui impliquent une pollution supplémentaire superflue. Il manquera probablement, à certains, le contact humain d’avec son banquier ou sa banquière, mais dites-vous alors que vous aurez contribué à une bonne action pour le futur !

Toutefois, les « data centers » sont extrêmement polluants.

Se sentir concerné en tant qu’utilisateur de ce service

Comme une partie d’entre vous, j’utilise les services d’une banque en ligne. Cela me permet de consulter mes comptes directement de mon ordinateur ou de mon smartphone. Ce qui, au passage, est bien plus pratique et rapide, que d’appeler ou de me déplacer dans mon agence. Mais il est vrai que je ne m’étais jamais soucié de calculer mon empreinte carbone. Cela en devient tellement machinal, comme de nombreux autres petits gestes du quotidien, que nous ne nous préoccupons que très rarement de l’impact causé sur l’environnement.