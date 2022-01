AEROAFFAIRES est une société française de courtage aérien. Fondée en 1991, cette entreprise familiale a su adopter les codes de l’aviation d’affaires et en faire son cœur de métier. La mission d’AEROAFFAIRES : offrir le meilleur des services et permettre la réservation d’un jet privé aussi simplement qu’un taxi. Nous vous en disons un peu plus sur cette société aérienne “made in France” en pleine ascension.

Les valeurs et qualités d’AEROAFFAIRES

L’histoire commence en 1991 où François-Xavier Clerc, un homme dynamique, passionné et issu du monde de l’aéronautique ouvre sa propre société. Mû par une volonté de satisfaire sa clientèle, il prône un service client impeccable, et une totale transparence envers sa clientèle. Parallèlement, il met à profit ses connaissances en aéronautique dans le monde de l’aviation d’affaires. L’aviation privée c’est être à l’écoute des clients et de leurs demandes et ainsi pouvoir leur proposer de véritables expériences sur mesure.

“Dans notre secteur, offrir une approche personnalisée, c’est essentiel dès la réservation jusqu’à l’arrivée de votre destination. Cela nous permet de vous faire vivre une expérience au plus proche de l’excellence en respectant vos attentes.” Explique François-Xavier Clerc.

AEROAFFAIRES se caractérise par de nombreuses qualités. Dans un secteur où le temps est précieux et que certains enjeux ne peuvent attendre, la société promet une réactivité hors pair. Pour des situations urgentes, elle est capable de faire décoller un jet privé 2h après votre réservation ou bien de trouver des solutions à chaque obstacle rencontré.

“Nous ne nous limitons pas à nos obligations contractuelles et allons toujours chercher les solutions pour répondre aux aléas techniques, mécaniques, météorologiques et opérationnels d’un vol. C’est dans ces moments que nous nous démarquons par notre réactivité et l’excellence de notre équipe.”

De même, joignable 24h/24, tous les jours de la semaine, AEROAFFAIRES reste disponible et à votre écoute. Puis, la société dispose d’une grande accessibilité avec plus de 7500 jets privés disponibles, mais encore l’accès à 8000 aéroports dans le monde entier. AEROAFFAIRES vous garantit d’ailleurs un trajet en toute sécurité en sélectionnant les compagnies aériennes disposant du CTA (Certificat de Transport Aérien) indispensable pour opérer en aviation privée.

Enfin, l’entreprise française appuie sur le point de la confidentialité. En aviation privée, les passagers ont accès à des terminaux privés et VIP afin de pouvoir effectuer leurs liaisons en toute discrétion.

La société de courtage aérien opère en tant que véritable chef d’orchestre pour garantir un déplacement et une expérience sur mesure de A à Z. Pour en savoir plus sur AEROAFFAIRES, nous vous conseillons d’aller visiter leur site internet : https://aeroaffaires.fr/.

Les actions menées par AEROAFFAIRES

Les missions de la société sont très diverses. Effectivement, quand l’on entend le terme “aviation d’affaires”, on ne s’imagine pas tous les autres services qui sont proposés. Effectivement, AEROAFFAIRES vous propose des vols en jet privé, mais aussi en hélicoptère (pour un baptême de l’air au-dessus d’une ville par exemple). Vous avez aussi la possibilité d’affréter un avion privé pour des vols de groupes. Par exemple pour transporter une équipe sportive, ou encore des équipes d’une entreprise pour un séminaire. De même, en aviation d’affaires vous avez l’opportunité de réserver un avion cargo afin de faire du fret aérien, du transport de marchandises. Enfin, l’aviation privée c’est aussi de nombreux rapatriements sanitaires et vols médicaux (dont l’activité s’est accrue considérablement avec la pandémie de coronavirus).

La société est en constante évolution et fait de nouveaux adeptes. Par ailleurs, selon l’association européenne de l’aviation d’affaires, EBAA (European Business Aviation Association), en Europe on note 20% d’augmentation des vols en jet privés cette année. Cela s’explique notamment par le rebond après la période forte de l’épidémie de coronavirus. Et AEROAFFAIRES a vu ses demandes exploser pour atteindre un record cet été. La société française compte bien garder le cap !

Enfin, une autre mission qui tient à cœur à AEROAFFAIRES est l’entrée en 2019 du projet Sky CO2. Ayant pour volonté de proposer à leurs clients une démarche écologique et compenser à 100 % les émissions carbone des vols. « L’écologie n’est ni une contrainte ni un argument commercial, c’est une responsabilité, un engagement de tous les jours pour AEROAFFAIRES » explique le PGD. AEROAFFAIRES s’est engagé en soutenant le projet “Martin Sagrado” pour la préservation d’une forêt primaire au Pérou.

La vocation d’AEROAFFAIRES : la satisfaction de ses clients

Comme dans tout service rendu, la satisfaction des clients est primordiale. AEROAFFAIRES réussi et continue à être à l’écoute de ses clients, et ils en sont satisfaits ! La société compte des centaines d’avis et est notée 4,9/5 par ses clients.

“Notre vraie fierté, ce ne sont pas les agréments officiels, les coopérations prestigieuses ou encore notre expertise en aviation d‘affaires, mais bien le témoignage de nos fidèles clients. Contribuer au succès des missions de nos clients, c’est donner un sens à l’engagement que nous prenons pour leurs déplacements aériens”, affirme Monsieur Clerc.

La société compte continuer sur cette voie ces prochaines années et se distinguer dans le marché de l’aviation privée.

Voici quelques exemples d’avis sur AEROAFFAIRES :

« J’ai découvert AEROAFFAIRES par le biais d’un confrère qui m’en a parlé. J’ai été merveilleusement surpris par leur réactivité et leur sens de l’organisation »

Thomas.S – Manager de tournée