Il est prouvé qu’une sexualité au top a de bonnes répercussions sur la santé en général. Faire l’amour procure en effet beaucoup de bienfaits, non seulement d’un point de vue physique, mais également psychologique. Mais comment alors bénéficier d’une excellente forme sexuelle? En évitant en particulier la routine grâce entre autres à l’utilisation de sextoys: des masturbateurs tels qu’une vaginette ou un simulateur de fellation, des vibromasseurs, des jouets érotiques…, pour ne citer que ceux-là.

Une forme sexuelle au top pour rester en bonne santé

Du fait des hormones de bien-être libérées – ocytocines, mélatonines et endorphines notamment –, lors d’un rapport sexuel, une activité sexuelle régulière permettrait de réduire la douleur due à un mal de tête par exemple, d’avoir un effet relaxant et globalement de diminuer les risques d’être malade. Ces hormones de bien-être favorisent en outre l’endormissement et vous fera profiter d’un bon sommeil réparateur. Excellente pour la circulation sanguine qui se voit stimulée sous l’effet d’une augmentation du rythme cardiaque, l’activité physique sous la couette a aussi des impacts positifs sur le système cardiovasculaire. Vous l’aurez compris, faire l’amour régulièrement serait une bonne astuce pour rester en forme d’une manière générale.

Astuces pour une vie sexuelle exaltante

Mais pour que l’activité sexuelle apporte un véritable bien-être, elle implique un réel désir de la part du couple. Pour alors apporter plus de piments aux ébats, plusieurs astuces s’offrent aux amoureux: variations de positions, choix d’endroits insolites pour faire l’amour, s’adonner à des jeux de rôles en utilisant de la lingerie ou des costumes coquins, utilisation de sextoys, etc, les idées ne manquent pas du moment que l’on fasse preuve d’inventivité et qu’on laisse exprimer ses envies. Il importe de la sorte que les jeux érotiques proposés et autres fantasmes soient réciproquement acceptés. En d’autres mots, pensez à demander à votre partenaire si l’adoption d’un objet coquin dans vos jeux de séduction au lit ou tout autre de vos fantasmes lui convient ou pas avant de lui faire la surprise! De même, ne pas se forcer si les scénarios dans le but de stimuler le désir ne correspondent pas à ses propres envies. Enfin, cela va sans dire que ces expériences ludiques ne sont pas forcément à faire tous les jours, mais bien de temps en temps pour conserver leur intérêt. Vous êtes célibataire? Cela n’empêche pas d’avoir une bonne forme sexuelle et de se faire plaisir en solo grâce aux sextoys innovants.