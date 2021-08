Le monde de la programmation informatique est très passionnant. Tous les jours, vous aurez un but spécifique et un challenge à relever. La routine est quasi inexistante lorsque l’on travaille dans le domaine de la programmation.

Cette mode de vie vous intéresse et vous souhaitez apprendre à coder ? Nous vous donnons dans cet article les clés qui vous aideront à atteindre votre objectif.

Apprendre les bases de la programmation

Quel que soit le projet dans lequel vous souhaitez vous embarquer, il faut toujours commencer quelque part. Donc, avant de devenir un développeur hors pair, vous devez d’abord apprendre les bases de la programmation informatique.

Ces bases sont importantes, car cela vous montrera toutes les facettes de ce monde. Lors de cette étape, vous vous initierez à l’algorithmie qui se trouve être à la base de toute élaboration de projet informatique. Vous allez vous familiariser avec les paradigmes de programmation existants et les multitudes de fonctions possibles avec ces derniers. Vous allez également apprendre la structure de données et l’élaboration de la base de données liée à cela.

Vous aurez la possibilité de connaitre toutes les technologies liées à ce domaine (IDE, Plateforme, etc.). Et c’est également ici que vous découvrirez toutes les langages qu’il est possible de maitriser.

Apprendre les bases de la programmation informatique vous permettra ainsi de connaitre les bonnes et mauvaises pratiques, ce qui est essentiel pour bien débuter.

Choisir un langage

Une fois que vous aurez appréhendé toutes les bases de la programmation informatique, vous pourriez choisir le langage qui vous convient le mieux. Ce choix dépendra du domaine ou du métier dans lequel vous voulez appliquer vos futures compétences.

De nos jours, le choix est large en matière de langage de programmation, car on en retrouve plusieurs dans chaque catégorie et pour chaque paradigme de programmation. Chacun possède ses spécificités, ses avantages et ses inconvénients. Certains langages sont orientés vers une utilisation plus précise et sont plus performants dans un domaine défini.

Par exemple, si vous souhaitez œuvrer dans le Big Data, vous devez maitriser le langage, Scala, Python ou Java. Ce sont là des langages de haut niveau qui sont très flexibles pour le traitement des données volumineuses. Vous pourriez les lier aux diverses technologies Big Data comme Hadoop ou Spark, et ce, avec beaucoup plus de facilité.

Si votre but est de concevoir un site web, PHP, ASP.Net, CSS ou encore JavaScript sont des choix intéressants. En effet, pour ce type de programmation, vous devriez maitriser à la fois l’aspect visuel de votre site, mais également son dynamisme et son ergonomie. C’est pour cela qu’il faut avoir des compétences dans plusieurs langages à la fois.

Et si vous voulez développer des applications mobiles, nous vous recommandons d’apprendre C++ ou Java. Que vous envisager de concevoir des applications sous Android ou iOS, ces deux langages vous permettront de mieux aborder les autres technologies associées à ce type de projet. Ce sont en effet ces deux langages qui sont à la base des autres langages destinés aux développements d’applications mobiles tels que Swift, Xamarin ou Kotlin.

Pour ce qui est de la conception des applications pour bureaux, vous pouvez vous diriger vers Java ou C#. Ce sont les deux langages les plus utilisés à cet effet. Toutefois, vous pouvez aussi utiliser C++ ou encore JavaScript avec ElectronJS pour élaborer votre application desktop.

Vous devez aussi choisir l’éditeur de texte qui convient au langage que vous auriez choisi. Cependant, la plupart des éditeurs sont assez souples et supportent presque tous les langages de programmation qui existent. Il faut savoir que certains langages possèdent leurs propres éditeurs de texte qui sont directement intégrés à leurs IDE, à l’instar de Visual Studio ou d’Éclipse.

Suivre des cours et tutoriels

À partir du moment où vous avez choisi le langage que vous voulez maitriser en premier, vous pouvez commencer à l’étudier. Et rien ne vaut l’expertise d’un professionnel pour cela.

Il existe de multitude de cours et des tutoriels pour tous les langages et technologies. Vous avez également l’embarras du choix en ce qui concerne la manière d’apprendre à coder.

Le parcours idéal est celui de passer par des cours académiques, c’est-à-dire intégrer une université ou un institut. Cela vous permettra d’avoir une base solide et d’obtenir un diplôme qui vous procurera plus d’assurance pour la suite de votre carrière.

Toutefois, cela n’est pas forcément obligatoire, car vous pouvez mener vos propres recherches et apprendre en autodidacte. Pour cela, internet vous aidera à trouver les meilleurs cours et les meilleurs tutoriels pour apprendre à coder. Vous allez en trouver sous différents formats, que ce soit en version écrite ou en vidéo.

En cas de blocage, vous aurez toute une communauté qui vous épaulera. Il existe plusieurs forums spécialisés dans la programmation sur lesquels vous pourriez trouver les solutions à vos problèmes. Il est donc judicieux de s’inscrire sur ces forums afin de bénéficier de l’aide des autres programmeurs.

Il existe également plusieurs sites qui proposent des formations complètes, gratuites ou payantes. C’est un bon compromis entre les deux manières précédentes, car cela vous dispense des frais liés au fait d’intégrer un établissement et obtenir tout de même les connaissances dont vous auriez besoin.

S’entrainer à coder

Comme cité dans la citation de Bouddha : « la réalisation réside dans la pratique ». En effet, si vous souhaitez maitriser l’univers de la programmation informatique, la meilleure façon d’y parvenir est de pratiquer.

Une fois que vous aurez une base suffisante, vous pouvez commencer à l’appliquer en écrivant vos propres codes. Pour cela, prenez un exemple de projet que vous souhaitez réaliser. Vous pourriez étoffer votre programme à chaque fois que vous apprenez une nouvelle pratique. Vous verrez qu’une fois votre apprentissage terminé, vous posséderiez un programme assez complet qui vous sera utile pour la suite de votre carrière.

Une autre manière de s’exercer est de prendre des codes postés sur internet. De cette façon, vous vous habitueriez avec le principe. Beaucoup de programmeurs avérés partagent fréquemment des codes sur des sites et des forums spécialisés. Vous pouvez par la suite modifier ce code afin que vous puissiez développer vos propres idées.

En faisant cela, vous allez acquérir plus d’expériences et accroitre vos compétences dans le domaine de la programmation informatique.

Élargir vos compétences

Maitriser un seul langage ou une seule technologie est insuffisant pour devenir un bon programmeur. Effectivement, vous devez maitriser plusieurs pratiques pour pouvoir mener un projet à terme. En plus, la plupart des programmes, logiciels et applications nécessitent l’association de plusieurs techniques ou même de plusieurs langages afin d’être réalisés.

Dès que vous commencez à maitriser le langage que vous avez choisi au début de vos apprentissages, vous pouvez commencer à vous intéresser sur les autres technologies tournant autour de celui-ci. Grâce à cela, vos réalisations seront plus élaborées et plus propres.

Ensuite, vous pouvez vous tourner vers d’autres langages afin de diversifier vos compétences. De ce fait, vous aurez la possibilité d’aborder plus de sujets afin d’accéder à plus d’opportunités.

Effectuer une veille technologique

Il faut savoir que la programmation informatique ne cesse d’évoluer. En effet, de nouvelles techniques et technologies voient le jour en permanence. Si vous souhaitez devenir un excellent développeur informatique ou travailler dans le domaine de la programmation dans d’autres métiers, vous devez constamment vous informer sur les nouveautés qui sortent.

Cet aspect est nécessaire, car les entreprises qui recherchent et emploient des personnes expertes en programmation ont tendance à privilégier les technologies récentes et innovantes pour leurs futurs projets. Si vous ne voulez pas tomber aux oubliettes, vous devez donc vous adapter à cela.