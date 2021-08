Zoom sur l’actualité : NBA-LNH

On convient tous que 2020 a été l’une des pires années qu’ait connue le sport, mais les fans reviennent dans la plupart des salles cette année. De nombreuses équipes sont libérées des restrictions liées au COVID-19. Mais qu’en est-il de l’action elle-même ? Varieur Montague trouve qu’un gros travail est en train d’être fait pour des surprises inimaginables dans l’univers du sport en 2021.

La NBA et la LNH, deux ligues très populaires !

Créée sous le nom de BAA (Basketball Association of America) le 6 juin 1946, la plus grande ligue de basketball au monde fusionna avec la NBL (National Basketball League) et fut renommée NBA (National Basketball Association) en 1949. Côtoyant la LNH, la MLB et la NFL, la NBA fait partie des 4 principales ligues majeures de l’Amérique.

Quant à la LNH, elle a été fondée le 26 novembre 1917 à Montréal, au Canada. Elle est la successeure de l’ANH (Association Nationale de Hockey) qui s’est dissoute suite à une contestation entre Eddie Livingston et les propriétaires des autres équipes impliquées. Il faut préciser que la LNH est scindée en deux grandes associations :

l’Association de l’Est, composée de 16 équipes divisées en 2 (la division atlantique et la division métropolitaine) ;

l’Association de l’Ouest, composée de 14 équipes divisées en 2 également (la division pacifique et la division centrale).

Aujourd’hui, tout comme les amateurs de pmu mobile, les fans de ces deux ligues ont la possibilité de parier sur la victoire de leur équipe favorite. Ils disposent d’un accès illimité à toutes les informations liées aux matchs. Les seuls prérequis pour réaliser des paris en ligne ou pour suivre les statistiques des matchs sont une connexion internet et un mobile ou une tablette.

La draft NBA aujourd’hui…

Le 29 juillet, la NBA prévoit un événement annuel important qui se déroulera à Brooklyn, dans la grande salle du Barclays Center à New York : la draft 2021. Elle a été mise en place dès 1947, en début de la ligue. L’on espère que les programmes resteront inchangés, sans subir de multiples reports comme l’année précédente à cause du Covid-19.

Jusqu’en 1970, seuls les joueurs qui ont réussi leurs parcours universitaires pouvaient prétendre être draftés. Ce règlement a été revu à partir de 1971. Désormais, les étudiants avec des difficultés financières et ceux non diplômés peuvent l’être.

La majorité des étudiants qui désirent évoluer en NBA passe par cet événement qui représente la principale porte d’entrée pour y accéder. Il s’agit d’une sorte de bourse octroyée aux joueurs pour intégrer la ligue. Lors d’une soirée, en présence du commissaire de la NBA, 30 équipes sont formées et des joueurs issus de plusieurs universités ou lycées sont choisis à tour de rôle.

Sauf en cas d’exception, les joueurs nés en 1999, qui évoluent en NCAA (National Collegiate Athletic Association) ou qui sont inscrits à n’importe quel autre championnat du monde sont d’offices éligibles à la draft. En dehors de ceux-ci, une douzaine de joueurs français qui évoluent en Europe comme aux États-Unis et qui ont adhéré à la NCAA peuvent aussi postuler.