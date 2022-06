Avez-vous pensé à estimer vos biens ? Une solution qui vous permettra de connaître réellement la valeur de ce que vous possédez en fonction de ses caractéristiques, son apparence, son histoire et du marché. Pour attirer de potentiels acheteurs, il est donc nécessaire de faire appel à des commissaires-priseurs pour connaître de manière objective le juste prix à établir à vos objets de valeur, pour ne pas sortir perdant lorsque la vente sera établie. À qui faire appel pour l’estimation ? Vers qui se tourner ? Comment éviter les erreurs ? Une multitude de questions vous tracassent, pas de panique, aujourd’hui, on vous répond.

Faîtes appel à des comissaires priseurs réputés !

A titre d’exemple, Maîtres Lucas Tavel & Cécile Simon possèdent tout d’eux un diplôme de commissaire-priseur et de gemmologie qui leur permet d’avoir au quotidien une approche rigoureuse de leur métier. Vingt-cinq ans d’expérience à leur actif en France et à l’étranger, ils sont considérés comme les experts incontournables du marché de l’art. Ils sont implantés entre Paris et Marseille et possèdent des correspondants dans chaque région. Ces derniers se rendent disponibles puisqu’ils se trouvent au plus près de chez vous.

En quoi consiste leur métier ?

Ils ont pour mission de privilégier la qualité plutôt que la quantité, ils pourront organiser des cessions pour faire estimer vos biens d’exception, dans les plus grandes salles de vente, en France ou à l’étranger. La bienveillance, l’accompagnement et la clarté des informations sont au cœur de leur approche. L’indépendance et l’impartialité qui les caractérisent vous garantissent une gestion sereine de vos objets : tableaux, objets d’art, antiquités ou encore des meubles de valeur. De plus, ce sont de véritables experts et ils sont habilités à dresser des inventaires de biens que ce soit pour des successions, des partages ou tutelles.

Une incontournable expertise d’objets d’art et d’antiquité.

Vous souhaitez faire une une sculpture ou celle d’une statue à la maison et vous souhaitez la faire estimer par un expert ? Ils répondront présent pour vous accompagner et vous aider à connaître sa valeur. En fonction des informations recueillies : sculpteur, matières, sujet, artiste et des images obtenues. Après cette étape, ils seront aptes à donner une expertise fiable de votre sculpture. Une collaboration main dans la main, qui peut vous aider à optimiser vos objets et ainsi à maximiser votre profit.

Les sculptures ne sont pas les seuls objets à être estimés, les vases font également partie des antiquités qui nécessitent une expertise poussée pour déterminer leur valeur, même s’ils proviennent de l’étranger. Il existe plusieurs compagnies de spécialistes, selon les pays et les cultures, telles que la Chine. Ceci permet d’avoir un regard précis en la matière et ainsi de vous donner des réponses et des estimations fiables. Faire appel à des commissaires-priseurs : c’est la tranquillité assurée ! Alors c’est une idée adjugée vendue ?