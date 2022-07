Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par leur bien-être et exigent par conséquent plus d’aliments et de boissons naturelles. Des recherches menées par Innova Market Insights, Nielsen et Mintel montrent une réticence croissante de ces consommateurs à acheter des aliments colorés avec des ingrédients artificiels.

De la couleur dans nos assiettes grâce à EXBERRY!

Fondée il y a plus de 40 ans, EXBERRY est considéré comme l’un des pionniers dans la production des denrées alimentaires colorantes dans tout ce qui concerne l’industrie agroalimentaire et les boissons. Une production naturelle confectionnée à l’aide de pratiques et de protocoles, d’une qualité optimale.

Favorisez les colorants alimentaires naturelsavec EXBERRY !

Les denrées alimentaires colorantes produites par EXBERRY sont constituées naturellement à base de fruits, légumes et plantes comestibles, grâce à des méthodes de traitements physiques. Elles diffèrent des colorants additifs artificiels qui sont extraits de manière sélective. On vous propose une solution plus vertueuse, avec des colorants alimentaires naturels qui proviennent de source naturelle et des matières premières qui n’ont subi aucune extraction sélective du pigment, déjà présent nativement. Ce sont des gammes développées et certifiées, selon les normes de l’Union européenne. EXBERRY favorise des produits issus de l’agriculture biologique, excluant les produits de synthèse, les OGM et l’emploi d’intrants. Un étiquetage « clean label » présent sur une majeure partie des gammes. Un protocole en toute transparence, qui permet d’en savoir plus sur la composition des produits et les ingrédients utilisés.

Les bienfaits de l’agriculture biologique

Les solutions de colorations véritablement naturelles possèdent de nombreux avantages. L’extraction faite par EXBERRY fait appel à des techniques agricoles modernes qui respectent l’environnement et les animaux. Ils travaillent avec des agriculteurs compétents depuis des années voir des décennies. Une relation de confiance mutuelle et un profond respect de l’écosystème les lient. Ils ont pour engagement commun d’obtenir uniquement les matières premières de la meilleure qualité tout en offrant une stabilité des prix et une disponibilité toute l’année. Ceci constitue une caractéristique distinctive des denrées.

EXBERRY offre une garantie de ne jamais nuire à la santé du consommateur. En effet, ils sont très impliqués dans la cultivation des matières premières en utilisant une variété de graines produisant des fruits et légumes qui donnent des couleurs exceptionnellement intenses. Leurs chaînes d’approvisionnement intégrées verticalement garantissent des produits traçables et authentiques. Aussi, leur politique sans OGM et diverses procédures sont mises en place pour satisfaire les normes de qualité globales.

La gamme EXBERRY est adaptée à tous!

Pour répondre à la demande des fabricants d’alimentaire, les gammes peuvent se présenter de différentes manières, liquide ou en poudre. Ils sont différents dans la forme, mais ils possèdent les mêmes avantages. EXBERRY a pu développer des poudres micronisées et des variétés lipo-dispersibles. D’autant plus, qu’ils sont adaptés à tous, ils conviennent aux régimes végétarien, végétalien, casher et halal.

Par Nawal Alide