Pendant de nombreuses années, on trouvait peu d’options de mémorials disponibles après le décès d’un être cher. Ces dernières années, de nombreuses idées nouvelles et créatives permettant d’honorer la mémoire d’un défunt ont vu le jour et connaissent actuellement une forte demande. Des diamants de crémation aux arbres commémoratifs en passant par les cendres de verre, ces nouvelles alternatives de commémorations sont maintenant à considérer. Si vous optez pour la crémation et que vous êtes curieux de savoir ce que vous pouvez faire de vos cendres après votre décès, voici huit choses que vous pouvez demander à vos descendants.

Disque Vynil fait à partir de cendres

Une tendance qui gagne en popularité est l’idée de créer un disque vinyle commémoratif. Vous choisissez le disque et l’illustration ou/et enregistrez un message pour vos proches. Ensuite, vos cendres peuvent être pressées sur le disque. Certains y voient un moyen de laisser un dernier message et d’encourager vos descendants à écouter la musique que vous avez choisie.

Diamants de crémation

Le diamant de crémation est devenu une grande tendance dans le monde entier ces dernières années. Les entreprises professionnelles de transformation des cendres en diamants, telles que la société suisse Lonité, sont capables d’extraire le carbone restant des cendres de vos proches, et même des cheveux, puis de le transformer en un diamant à l’aide d’équipements spécialisés et d’une technologie de pointe.

Ces diamants sont donc quelque chose que vos descendants peuvent garder pour toujours. Ils sont appelés: diamants commémoratifs. Après votre crémation, vos descendants peuvent choisir une couleur, une taille et un poids (carat) ou suivre vos préférences indiquées ultérieurement. Vos cendres sont ensuite envoyées au fabricant de votre choix, qui les transforme en diamant dans son laboratoire. C’est non seulement une belle façon de se souvenir, avec un diamant unique et magnifique fabriqué à partir de vos cendres, mais c’est aussi un moyen pour votre entourage de les ou vous aider à surmonter le deuil.

L’idée de faire des diamants à partir de cendres, de créer quelque chose de beau pour se souvenir de votre vie, est une idée qui séduit de nombreuses personnes. Un diamant de crémation ou funéraire, comme on l’appelle aussi, peut être un rappel pour votre famille pendant son deuil. Tout comme ce processus de transformation des cendres en diamant, vos proches finiront par se souvenir qu’ils ont toujours leurs merveilleux souvenirs du temps passé avec vous.

Tatouages

Il existe deux types de tatouages qui permettent d’honorer la vie d’un être cher. Vous pouvez soit vous faire tatouer quelque chose qui vous rappelle un moment de l’existence de la personne aimée disparue, soit vous faire tatouer un symbole qui la représente. Certains tatoueurs utilisent une petite partie des cendres d’un être cher incinéré et la mélangent à l’encre. Cela crée un tatouage commémoratif à l’image du défunt. Si cela vous semble être le genre de chose que vous aimeriez faire des tatouages, consultez les tatouages commémoratifs.

Ce style de tatouage est également appelé tatouage commémoratif ou rituel. Ce n’est pas une idée nouvelle, mais au fil des ans, il est devenu plus populaire. Il n’y a aucun risque connu pour la santé, bien que certains médecins s’inquiètent d’une infection. Même si une petite quantité de cendres est mélangée à l’encre, tous les tatoueurs ne le font pas. Car cela reste une demande particulière et délicate.

Vitrail Commémoratif

Comme pour un diamant de crémation et un tatouage, vous pouvez faire en sorte que vos cendres soient incorporées à un vitrail. Vous obtiendrez ainsi une œuvre d’art qui sera suspendue quelque part dans la maison de l’un de vos descendants. Les gens commandent fréquemment des vitraux à la mémoire de leurs proches, l’idée n’est donc pas nouvelle, mais celle de mélanger les cendres au verre est plus récente.

Vous pouvez choisir un design qui rappellera votre souvenir à vos descendants et tout planifier, du motif aux couleurs qui seront utilisées. C’est une belle façon de transmettre vos cendres d’une génération à l’autre, et la présence d’une plaque nominative sur le vitrail garantit que personne n’oubliera qui l’a fabriqué.

Construire un récif commémoratif

Si vous voulez utiliser vos cendres pour aider l’environnement, mais que vous voulez faire quelque chose de plus significatif pour la planète, il existe une autre option. L’avenir des récifs coralliens étant menacé, certaines entreprises utilisent une combinaison de béton et de cendres humaines pour créer des récifs pour les créatures océaniques déplacées.

Non seulement ce procédé est bénéfique pour l’environnement, mais il constitue également une excellente option si vous aimez l’océan. Vous pourriez envisager de faire partie d’un récif corallien au moment de décider de ce que vous voulez que vos descendants fassent de vos restes.

Feu d’artifices commémoratif

Si vous voulez partir en beauté, plusieurs options s’offrent à vous. Certaines personnes choisissent de libérer leurs cendres avec un feu d’artifice. Cela permet de créer un magnifique feu d’artifice en votre mémoire dont tout le monde pourra profiter et se souvenir. Les feux d’artifices ne sont cependant pas la seule option “explosive”. Si vous êtes un amateur de chasse ou de tir, vos cendres peuvent être transformées en balles. Ces balles peuvent être destinées à un fusil, une carabine ou un pistolet, ce qui vous permet de choisir l’arme de votre choix.

Suivant ce thème, certaines personnes ont souhaité que leurs cendres soient tirées d’un canon ou, si elles aimaient la voile, d’un canon de pont. Quelque chose d’unique comme cela donne à votre famille une occasion heureuse et joyeuse dont elle se souviendra. C’est une façon amusante et excitante de célébrer votre vie. Avant de demander à vos descendants de mettre vos cendres dans un canon ou un feu d’artifice, renseignez-vous sur les lois locales en vigueur.

Animaux en peluche

Une autre option de plus en plus populaire consiste à créer des animaux en peluche à partir des cendres du défunt. Si vous pensez que c’est quelque chose que votre famille apprécierait, de nombreux endroits peuvent le faire pour vous. Certaines personnes trouvent que c’est une bonne idée d’avoir les cendres de l’être aimé dans un ours en peluche qu’elles peuvent serrer dans leurs bras. D’autres trouvent l’idée un peu morbide. Avant de choisir cette option pour vos propres cendres, demandez à vos descendants ce qu’ils en pensent. Vous ne voulez pas que vos cendres se retrouvent dans un ours rangé dans un placard !

Dispersion des cendres

Les urnes et la dispersion restent des choix très populaires pour les personnes incinérées. La dispersion permet à vos cendres d’être répandues dans le monde, dans l’océan, un lac, la nature et même l’espace. Vos cendres peuvent contribuer à fertiliser les plantes dans un endroit que vous aimez ou être dispersées dans un lieu où vous vous êtes toujours senti en paix. Lorsque vous choisissez votre lieu de dispersion, assurez-vous toutefois que votre famille en a la permission. Certains endroits ne permettent pas la dispersion des cendres ou nécessitent une autorisation spéciale avant que l’événement ne se produise.

Si vous ne voulez pas être comme la norme et rester dans une urne froide après la mort, alors les 8 choses ci-dessus sont parfaites pour vous. Bien sûr, si vous souhaitez rester aux côtés de l’être cher de manière belle et éternelle, le diamant de crémation est votre meilleure option.