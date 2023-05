3 options pour vivre une expérience unique à l’étranger

Vous souhaitez partir quelques semaines ou quelques mois à l’étranger pour vivre une expérience unique ? Vous êtes à la recherche d’un voyage linguistique pour améliorer votre niveau de langue ou d’un échange culturel pour découvrir une nouvelle culture ? Du séjour linguistique à l’année d’études à l’étranger en passant par le programme Erasmus, différentes solutions s’offrent à vous si vous souhaitez tenter l’aventure dans un pays étranger. Pour vous aider à y voir plus clair et à faire votre choix, nous vous présentons trois options pour vivre une expérience unique à l’étranger.

Une année d’études à l’étranger

Première option que nous vous présentons pour vivre à l’étranger, vous pouvez vous offrir une année d’études à l’étranger. Il existe pour cela différentes options selon vos objectifs. Si vous voulez par exemple profiter de votre expérience pour apprendre une langue, vous pouvez choisir une année linguistique à l’étranger. Vous rejoindrez alors une école de langue et vous apprendrez l’anglais ou une autre langue avec des étudiants étrangers et des professeurs natifs du pays. Notez que vous pouvez partir pour une année ou pour la durée de votre choix dans une école de langue. Dans tous les cas, nous vous conseillons de bien prendre votre temps pour choisir votre pays de destination. En effet, si vous décidez d’étudier au Canada, vous vivrez une aventure différente par rapport à des études en Angleterre, en Irlande ou encore en Australie par exemple. Une immersion d’une année est une véritable opportunité pour découvrir une nouvelle culture et il est donc essentiel de bien préparer votre expérience pour qu’elle soit la plus réussie possible.

Un séjour linguistique

Autre solution pour vivre une expérience à l’étranger, vous pouvez miser sur un traditionnel séjour linguistique. D’une durée variable d’une semaine à plusieurs semaines, un séjour linguistique Allemagne ou dans tout autre pays vous permet de voyager tout en apprenant la langue du pays. Vous bénéficiez en effet de cours tout au long de votre séjour. Vous profitez aussi d’activités diverses pour découvrir les attractions locales et la culture du pays. Sachez que vous pouvez trouver des séjours linguistiques pour tous les âges et tous les niveaux de langue. De même, vous avez différentes options disponibles du nombre d’heures de cours de langue ou type d’hébergement pendant votre séjour. Nous vous conseillons donc de là aussi prendre votre temps pour choisir le séjour linguistique qui vous correspond le mieux dans le pays que vous avez envie d’explorer de manière unique.

Une expérience Erasmus

Enfin, vous pouvez miser sur le programme Erasmus pour vivre un échange unique à l’étranger. En tant qu’étudiant européen, ce programme vous offre en effet la possibilité de demander une bourse pour partir étudier un semestre ou une année complète à l’étranger. Selon votre projet, vous devez monter un dossier pour faire votre demande de bourse. Ensuite, le programme Erasmus vous accompagnera pour vous aider financière à vivre votre rêve. Vous pourrez ainsi partir pour des études à l’étranger ou un échange culturel des plus enrichissants dans le pays européen de votre choix.

Et vous, quelle option allez-vous choisir pour partir vivre une expérience unique à l’étranger ?