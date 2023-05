Le portage salarial : le trio gagnant pour gagner en sérénité

Que vous soyez une entreprise ayant un besoin ponctuel de délégation, un freelance ou consultant en charge d’une nouvelle mission par un client, faire appel à une société de portage salarial est un gain de temps, de gestion et de protection. Côté indépendant, chez Cegelem, en tant que spécialiste du portage salarial, nous vous conseillons de prendre le temps de bien étudier les statuts juridiques afin d’en savoir plus avant de vous lancer dans la création de votre structure. Côté entreprise, le portage salarial a été mis en valeur pendant la crise sanitaire : de plus en plus de dirigeants et équipes RH y ont recours. Flexibilité et réactivité pour les entreprises, sécurité et gain de temps pour les indépendants : le portage salarial est une alternative au recrutement traditionnel.

Le portage salarial, une solution idéale pour se concentrer sur le développement de son activité.

Le portage salarial est une solution flexible pour les travailleurs indépendants qui souhaitent bénéficier des avantages de l’entrepreneuriat sans les inconvénients de la gestion d’une entreprise. Le « porté » (la personne experte qui réalise une mission pour le compte d’une entreprise) peut s’investir l’esprit serein en déléguant les tâches administratives à une entreprise de portage salarial (EPS), comme Cegelem, tout en bénéficiant de la sécurité sociale et de tous les avantages d’un salarié.­­

Le portage salarial, la solution face à des pics d’activité ou des besoins ponctuels en expertise.

Face à une problématique d’entreprise ponctuelle ou imprévue, nécessitant une expertise précise, avoir recours à un professionnel indépendant via le portage salarial permet de « sourcer » sans les contraintes de gestion des ressources humaines (négociation de salaire, bulletin de paie…), sans les coûts d’un recrutement, sans les frais de formation… En s’appuyant sur cette relation tripartite : donneur d’ordre, portage salarial, expert, l’entreprise maîtrise les coûts de sa masse salariale et peut même inscrire la collaboration dans une logique de pré-embauche.

Conditions d’éligibilité au portage salarial.

Côté salarié porté, il doit être autonome et qualifié (niveau 5, Bac +2 ou expérience significative d’au moins 3 ans dans le même secteur) ; Libre à lui de négocier les conditions d’exécution et le prix de sa prestation directement avec l’entreprise cliente et de choisir son entreprise de portage salarial. Côté entreprise cliente, le recours au portage salarial relève de tâches occasionnelles, de prestations ponctuelles nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas en interne. La durée de la prestation est limitée à 3 ans. Le portage salarial des prestations de services à la personne (garde d’enfant, travaux ménagers, soutien scolaire, jardinage chez un particulier…) est interdit.Les entreprises de portage salarial (EPS) offrent donc un véritable filet de sécurité que ce soit du côté de l’entreprise cliente que du côté de l’entreprise du porté. Pour rappel : les travailleurs indépendants éligibles au portage salarial doivent être en mesure de facturer leurs prestations de services à des clients et de percevoir une rémunération en retour d’où l’importance du choix des statuts.