La Syrie vient, avec la Turquie, d’être durement frappée par un séisme d’une magnitude de 7,8.

Plus d’un millier de morts dans les deux pays et d’énormes dégâts. De nombreux immeubles et infrastructures sont détruits, projetant les survivants dans un énorme désarroi.

La Syrie, pays martyr, dont le peuple est toujours sous embargo depuis 2011, est en train de subir une nouvelle épreuve. Cet embargo prive le peuple de médicaments, de produits de première nécessités, de nourriture, mais aussi empêche toute reconstruction.

Avec ce séisme, qui va aider les Syriens à reconstruire leurs maisons ?

Le Mouvement International pour la Souveraineté des Peuples appelle à une aide internationale et aussi à stopper cet embargo inhumain.

Contact : Adnan Azzam, Président du Mouvement International pour la Souveraineté des Peuples.

Téléphone : 06 65 16 59 14

[email protected]

Mouvement International pour la Souveraineté des Peuples.

Président : Adnan Azzam.

Membres : Emmanuel Leroy, Géopolitologue,

Lucien Cerise, écrivain, essayiste,

Claude Janvier, écrivain, essayiste.