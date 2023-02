Sans l’innovation technologique, le marché de la sûreté et de la sécurité ne pourra garder le rythme face à la lutte contre le crime. Ce secteur doit impérativement évoluer avec son temps au risque de devenir futile pour sa clientèle cible. La question est donc la suivante : quelles nouveautés sûreté-sécurité doit-on prévoir pour 2023 ?

La généralisation des drones de surveillance

Permettant une intervention rapide sur les lieux, les drones de sécurité nouvelle génération ont la capacité de surveiller une zone prédéfinie en mode 100 % automatique. Soyons plus précis : ces appareils suivent un plan de vol directement intégré à leur système, ce qui leur permet d’épier chaque cible suspecte. La technologie qu’ils renferment capte des flux vidéo full HD. Ces images sont diffusées en temps réel sur les écrans de contrôle. Les opérateurs peuvent ainsi agir en conséquence et à distance du danger. Une fois la mission terminée, le drone rentre à la base où il se recharge sans intervention humaine. C’est clairement un allié de taille pour la surveillance d’une zone assez vaste. Et le gain de temps n’est pas négligeable… Néanmoins, il est à noter que ce type d’appareil peut s’avérer onéreux. Pour les structures qui ne peuvent ou ne souhaitent pas dépenser beaucoup d’argent d’entrée de jeu, la télésurveillance reste une alternative intéressante.

Les robots terrestres de sécurité

L’objectif de cette technologie réside essentiellement dans la levée de doute. Les robots terrestres sont programmés pour effectuer des missions de sûreté-sécurité. Comment ? En faisant des rondes tout comme un vigile le ferait à une différence près : ces appareils sont télépilotés par des agents humains à distance. Là aussi, un PC de sécurité local ou un centre de télésurveillance parfois décentralisé permet leur suivi en temps réel. Les vidéos retransmises par les robots représentent les yeux et les oreilles des agents de sécurité. Bien sûr, pour l’heure, cette solution ne remplace en aucun cas le vigile humain. Il s’agit plutôt, pour l’entreprise, d’une manière de faire gagner du temps et de l’efficacité à ses employés, tout en préservant leur santé et leur énergie.

Zoom sur quelques technologies sûreté-sécurité que des entreprises proposeront en 2023

Les drones indoor dédiés à la surveillance de grands bâtiments

Les drones d’extinction d’incendie

Des applications mobiles pouvant assigner aux drones des missions qu’ils réalisent automatiquement

Des applications permettant d’automatiser l’enregistrement des visiteurs extérieurs à partir d’un smartphone

Des prototypes de navettes autonomes

De nombreuses solutions assistées par l’IA, apprenant de ce qu’elles voient et s’améliorant jour après jour.

En somme, l’Homme et les avancées technologiques au niveau sécuritaire sont indissociables l’un de l’autre. Pour augmenter la sécurité d’un lieu et faire en sorte que ses occupants soient sereins, il est primordial que ces outils considèrent les nouveaux champs d’action. Cela passe notamment par la mise à jour de leur système, mais également par la prise en compte du contexte actuel et des nouvelles méthodes d’intrusion employées. Il est donc logique que chaque année, ce secteur évolue de sorte à garder un temps d’avance sur le crime.