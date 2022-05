Depuis quelques années, le sport féminin est en constante augmentation. En effet, de nombreuses femmes se lancent dans le sport pour plusieurs raisons. Mais qu’est-ce que le sport apporte réellement. 💪

Pourquoi les femmes souhaitent-elles faire du sport ?

D’après certains sondages, la majorité des femmes aiment faire du sport car cela leur permet de se sentir bien. De plus, réaliser une activité sportive permet d’améliorer son corps et sa santé ! Certaines femmes font également du sport pour s’amuser ou pour partager un bon moment.

Il y a quand même deux freins principaux pour réaliser un sport féminin. Beaucoup de femmes n’ont simplement pas le temps ou n’ont pas assez de confiance en elles pour réaliser une activité sportive. 💪

Quels sont les sports féminins les plus appréciés ?

Equitation

La fédération française d’équitation compte 628.262 adeptes dont 521.000 sont des femmes. C’est le sport féminin le plus pratiqué. Notamment parce que ce sport permet aux sportives d’avoir un vrai lien avec l’animal. Cela a de nombreux bénéfices pour la santé psychologique. 🏇

Gymnastique

La gymnastique est un des sports qui séduit le plus les femmes. Il existe plusieurs types de gymnastiques. Chaque sportive peut faire soit de la gymnastique artistique soit de la gymnastique rythmique ou même du trampoline. Plusieurs disciplines de la gymnastique sont des épreuves olympiques depuis 2000.

La gymnastique apporte de nombreux avantages pour le corps. L’envie d’une perte de poids est la motivation principale qui pousse les femmes à réaliser ce sport. 🤸‍♀️

Randonnée pédestre ou la marche

57 % des femmes déclarent qu’elles pratiquent la marche de façon régulière. C’est une activité sportive qui se réalise à plusieurs en général. De plus, ce n’est pas une discipline qui demande beaucoup d’efforts ou d’être encadré. C’est donc un sport féminin qui permet aux adeptes d’être libre de faire ce qu’elles veulent et au rythme qu’elles veulent.

La marche est un sport qui permet de mobiliser les muscles et entraîne le cœur à battre plus vite et de meilleure manière. De plus, c’est un sport qui permet d’affiner la silhouette et qui aide à dormir.

Si la marche est pratiquée en accompagnement d’une bonne alimentation, elle aide à la perte de poids. Une heure de marche peut faire perdre 200 à 300 calories en fonction du rythme.

Enfin, c’est aussi un sport féminin qui permet de se muscler les jambes et les abdos. Etant donné que le fait de marcher demande une bonne posture, la sangle abdominale est travaillée complètement. 🚶‍♀️

Natation

La natation est l’un des sports les plus complets pour les femmes. Il est possible de réaliser plusieurs activités dans l’eau. Parmi les activités, il y a la plongée, la natation synchronisée, le plongeon, l’aquagym… C’est aussi une discipline qui présente de nombreux bienfaits.

Tout d’abord, ce sport n’impacte pas sur les articulations. Ce qui permet de pouvoir pratiquer la natation à n’importe quel âge. De plus, plusieurs médecins ont montré que ce sport apaise les douleurs liées à l’arthrite et l’arthrose en renforçant les articulations.

Musculairement, c’est également un excellent sport. Grâce à l’effet d’apesanteur, les muscles sont travaillés en douceur. Les exercices qui peuvent sembler difficiles au sol seront beaucoup plus simples dans l’eau. Une personne qui réalise de la natation de manière régulière peut voir sa masse musculaire évoluer de 20%. 🏊

Tennis

Les sports de raquette sont en constante augmentation depuis quelques années. Ce sport féminin a un rythme très intense. Effectivement, une heure de sport permet une dépense énergétique de 500 calories. Accompagné d’une bonne hygiène alimentaire, ce sport aide à la perte de poids. Il permet aussi de renforcer le gainage du dos, des abdos, des épaules et des fessiers.

En plus, le tennis développe l’esprit stratège. C’est donc un sport très complet. 🎾