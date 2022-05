La mise en œuvre de la stratégie d’internationalisation des activités de l’agence de communication Les Causantes se concrétise par une disponibilité de proximité des bureaux au niveau local.

L’agence de communication Les Causantes, est spécialisée dans la communication des marques et dans le growth marketing (marketing de croissance). Elle possède des bureaux en France, Suisse, Belgique. Aussi en Amérique du Nord avec une agence de communication Les Causantes Canada.

De nombreux types d’agences de communication existent en fonction des besoins. : agence de marketing, agence de publicité, agence de communication digitale, agence numérique, agence d’influence, agence métavers du web 3.0.

Une agence de communication a pour rôle de guider et accompagner son client. Elle met à disposition une équipe professionnelle qui répond aux différents besoins d’une entreprise cliente. Le but est de créer la meilleure stratégie de communication possible en fonction de la maturité du produit. Nous mettons en œuvre différentes stratégies digitales dans 4 pays.

Les Causantes France

Les Causantes en France possèdent différents bureaux partout sur le territoire : Causantes Paris, Les Causantes Lyon, Les Causantes Toulouse, Les Causantes Marseille, Les Causantes Lille.

Les Causantes Paris est une agence de communication idéalement située à Neuilly-sur-Seine, département des Hauts-de-Seine en région Ile de France. Cette situation géographique permet de travailler avec de nombreux grands comptes ayant leur siège en région parisienne. Mais aussi accompagner l’écosystème startup et notamment les nombreux projets de Station F.

Les experts de l’agence en France les Causantes vous accompagnent dans l’accomplissement des objectifs de croissance, de chiffre d’affaires, de gains de parts de marché. Et ceci à travers l’implémentation complète d’une méthodologie de marketing de croissance ayant fait ses preuves : Acquisition, Activation, Rétention, Revenu et Recommandations.

Parmi les métiers de la communication et les méthodologies utilisées, il y a l’utilisation des différentes plateformes de réseaux sociaux. Mais aussi l’utilisation du référencement naturel, le SEA, le SEM.

L’agence de communication Les Causantes Paris accompagne les annonceurs et les conseille sur leur stratégie d’influence. Elle travaille avec plusieurs clients dans le secteur cosmétique, hygiène-beauté, édition, luxe, mode, bancaire, assurance. Et ceci dans le respect d’une démarche à responsabilité socio-environnementale.

L’agence de communication Les Causantes Lille accompagne les annonceurs dans leur stratégie d’acquisition et de génération de prospects, de lead de notoriété et de chiffre d’affaires. Elle s’occupe de gérer l’ensemble des campagnes Ads de ses clients grâce à une équipe d’experts en traffic management.

L’agence de communication Les Causantes Lyon accompagne les annonceurs dans la définition de leur ligne éditoriale et de leur stratégie digitale.

L’agence de communication Les Causantes Marseille élabore les chartes graphiques grâce à son studio de création. Son équipe composée de graphites, motion designer et experts en vidéo, répond à l’ensemble des problématiques design d’un projet en recherche de croissance.

L’agence est aussi engagée dans l’accompagnement stratégique et la formation de ses clients au Métaverse.

Des missions de l’agence de communication Les Causantes France

Le Guide du Routard

Célèbre guide de voyage qui vous aide à préparer vos voyages avec des bons plans et des conseils avisés.

Les Causantes a élaboré la charte graphique, la ligne éditoriale et contribué à la naissance d’un media social pour ce client.

Wemoms

Média parental leader en France qui donne la parole aux mamans et futures mamans.

L’agence de communication a créé un media social conversationnel sur Facebook et Instagram. L’agence est experte du secteur parental avec Santé Magazine, Noukies, Dodie, Drôles de Mums.

Les Causantes Belgique

Les bureaux de l’agence de communication Les Causantes en Belgique sont situés à Bruxelles, à deux pas de la commission européenne.

L’agence de communication à Bruxelles gère la communication des marques sur les réseaux sociaux TikTok, Facebook, Snapchat. Elle est également spécialisée sur le SEO.

Les Causantes Bruxelles accompagne les annonceurs dans leur stratégie d’influence sur les réseaux sociaux et aide à construire la notoriété des marques.

Les Causantes Belgique créé pour les marques le message publicitaire ou gère le community management.

Des missions de l’agence de communication Les Causantes Belgique

Neveo

Neveo assiste les familles, parents et grands-parents qui veulent recevoir des photos et nouvelles des enfants dans un album photos chaque mois.

L’agence de communication à Bruxelles Les Causantes a accompagné Neveo sur la mise en plavce de nombreuses campagnes d’acquisition multi canal.

Bonjour Maurice Bonjour Maurice crée des vêtements respectueux de l’environnement. L’entreprise réalise une production dans le respect des conditions et conventions sociales et environnementales.

L’agence a mis en place des campagnes d’acquisition Facebook & Instagram.

BeOnWeb

Beonweb est une régie spécialiste des sites parentaux.

Les Causantes a été missionnée sur l’optimisation du référencement naturel de plusieurs sites de la régie.

Les Causantes Suisse

Les bureaux de l’agence de communication Suisse Les Causantes sont situés à Lausanne, deuxième plus grande ville au bord du Lac Léman. C’est la capitale du canton de Vaud. Lausanne est la quatrième ville de la Confédération suisse en nombre d’habitants après Zurich, Genève et Bâle.

Les clients d’Epalinges, Cheseaux, Romanel et Ecublens sont à quelques kilomètres de l’agence de communication suisse. Morges, Renens, Préverenges font aussi partie de l’agglomération lausannoise. On peut donc depuis Lausanne se déplacer très rapidement dans ces communes.

L’agence de communication suisse affine la connaissance de vos cibles et de leurs aspirations sociétales, puis audite votre environnement concurrentiel afin de mettre en place des stratégies ciblées.

Les Causantes Suisse accompagne les marques dans leur stratégie de communication. L’agence fait grandir votre marque du positionnement au déploiement 360. Tout en faisant en sorte d’être au carrefour des tendances sociales, des mouvements culturels et des innovations technologiques.

L’agence de Lausanne définit votre stratégie et axe de communication en fonction de vos cibles, vos objectifs, de la saisonnalité, etc. Tous les critères seront étudiés ! Définir votre axe de communication permettra de donner le ton à votre campagne de communication et de construire les outils, messages, affichage, stratégies, et supports médiatiques adaptés.

L’agence définit votre territoire de marque : charte graphique, tone of voice, design, histoire de marque, etc. Elle travaille également sur votre plateforme de marque : identité, mission, vision, valeurs, promesses, etc. Ceci afin de construire votre image de marque et de diffuser vos valeurs. Branding et identité visuelle sont aussi affinés grâce au studio créatif.

Les Causantes suisse peut aussi opérer la gestion des communautés et le community management sur les réseaux sociaux.

Les Causantes Canada

Les bureaux de l’agence de communication Les Causantes Canada sont situés à Beaconsfield, à quelques kilomètres de Montréal qui est la plus grande ville du Québec. Elle est située à 2h30 de route de Québec ville. Montréal est la deuxième plus grande ville du Canada après Toronto et devant Vancouver. C’est la plus grande ville francophone d’Amérique.

L’agence de communication du Québec Les Causantes Montréal accompagne la communication des marques sur les réseaux sociaux TikTok, Facebook, Snapchat, mais aussi Google et Pinterest.

Les Causantes Montréal au Canada accompagne les annonceurs dans leur stratégie d’influence sur les réseaux sociaux et aide à construire la notoriété des marques.

Les Causantes Montréal opère le traffic management sur les différents comptes publicitaires Google, Facebook, Snapchat.

L’agence de communication québécoise déploie votre stratégie de communication en synergie totale avec l’agence média située à Lille.

Des missions de l’agence de communication Les Causantes Canada

L’Association Canadienne Francophone de l’Alberta

L’ACFA est l’organisme porte-parole de la communauté francophone depuis 1926. Elle défend et fait valoir les intérêts de cette dernière afin d’assurer son développement global

L’agence a réalisé des travaux de conception de messages publicitaires et conseils en optimisation graphique. Les supports de communication étaient le Franco, journal de l’ACFA. Elle a également travaillé sur les comptes réseaux sociaux Facebook, kakemonos, bannières web et écrans vidéo arrivées bagages de l’aéroport de Calgary.

.Spin Master

La marque est une entreprise de divertissement canadienne de Toronto qui comprend les marques Meccano, les licences Harry Potter, Rubiks ou DC Universe.

Les Causantes a contribué à l’accélération digitale de Meccano avec une approche full funnel sur différents leviers comme l’influence et Amazon.