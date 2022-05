Comment fonctionne un potentiomètre ?

Contrairement au rhéostat, le potentiomètre est un composant qui fait varier la position d’un point de contact glissant à un autre. Cela se fait au moyen d’un curseur sur une seule bande résistive.

En effet, les deux extrémités du potentiomètre sont reliées aux sources du circuit du dispositif. La bande résistive contient donc toute la tension entrante et est appliquée sur toute la longueur de la résistance.

De plus, une extrémité a une faible résistance et l’autre détermine la valeur maximale de la résistance. La troisième borne glisse sur la bande et sert de connexion entre les deux extrémités. Pour diminuer ou augmenter manuellement la résistance, l’utilisateur peut utiliser la troisième borne avec un réglage le long de la bande résistive.

En revanche, la règle de fonctionnement du potentiomètre est beaucoup plus basique. En effet, la capacité de la résistance est fonction du courant dans le circuit. Ainsi, le potentiomètre détermine le niveau de tension entre deux points sans interagir avec les éléments du courant électrique.

À quoi sert réellement un potentiomètre ?

Le potentiomètre est une sorte de résistance électrique. Comme il n’est pas conçu pour transmettre une grande quantité de courant électrique, il est en fait idéal pour les tâches simples.

Par exemple, il est utilisé pour augmenter ou diminuer le volume d’une radio ou pour changer la chaîne d’un téléviseur. Il est également utilisé pour contrôler l’intensité du chauffage d’un chauffe-eau. Cependant, les composants électriques n’utilisent pas le même potentiomètre.

Quels sont les différents types de potentiomètres ?

Bien que les potentiomètres fonctionnent de la même manière, leurs caractéristiques diffèrent d’un appareil à l’autre. Dans ce cas, nous allons examiner les principaux types de potentiomètres. Toutefois, cliquez sur ce lien afin de découvrir les différents potentiomètres disponibles.

Potentiomètre rotatif

Ce type de potentiomètre est principalement utilisé pour avoir une bonne tension d’alimentation. Cela permet de régler certains des circuits électroniques et électriques.

Potentiomètre linéaire

Un potentiomètre linéaire présente les mêmes caractéristiques. Mais contrairement à un mouvement rotatif, le point de glissement se déplace linéairement sur la résistance. Dans ce cas, les deux bornes de la résistance droite sont reliées au curseur et fonctionnent proportionnellement.

Potentiomètre numérique

Le potentiomètre numérique est un composant très actif qui ne fait pas varier sa résistance mécaniquement. La variation de la résistance se fait en fonction d’une valeur numérique via un octet. Il a diverses applications, telles que l’étalonnage du système, le réglage des filtres, le contrôle de la luminosité de l’écran, etc.

Vous pouvez consulter le site suivant tme.eu si vous souhaitez découvrir d’autres composants électroniques. Nous disposons pour vous une liste de plus de 500 000 produits.