Ce compte d’épargne est réservé aux personnes âgées de 12 ans à 25 ans, résidant en France à titre habituel (hors les non-résidents). Un jeune ne peut être titulaire au maximum d’un Livret Jeune. C’est une offre qui séduit les jeunes car ils peuvent mettre de l’argent de côté pour des futurs projets. Vous ne pourrez pas avoir la possibilité d’ouvrir un compte joint, mais seulement un compte par personne est possible. Le livret jeune est un bon moyen de responsabiliser les jeunes pour l’avenir. Pour les étudiants, notamment, c’est le moyen idéal de placer de l’argent pour plus tard. Autrement dit, c’est placer son argent de façon sûre, car le capital est protégé et garanti.

Le livret jeune comment ça marche ?

Le premier versement dit « initial » se fait à l’ouverture du livret jeune, il s’élève à 10 euros minimum. Par la suite, vous pourrez ainsi y déposer des versements ultérieurs, plus libres. Le plafond du Livret Jeune est fixé à 1 600 €. Un dépassement n’est possible que par la seule capitalisation des intérêts acquis. Le Livret Jeune peut être clôturé à tout moment. La plupart du temps, il est clôturé le 31 décembre de l’année du 25ème anniversaire du titulaire.

Les retraits doivent être supérieurs ou égaux à 10 euros et le solde du compte au minimum de 10 euros. Pour les mineurs âgés de 12 à 16 ans, le retrait doit se faire sous la présence d’une signature obligatoire des parents. De 16 à 18 ans, il ne faut plus d’autorisation au préalable sauf lors d’une opposition des parents.

Le livret jeune : voir toutes les conditions d’ouverture

Pour souscrire à un livret jeune, il faut respecter certaines règles et modalités. Si le titulaire est mineur au moment de l’ouverture du Livret Jeune, elle doit être réalisée par ses représentants légaux. Si le titulaire décide de ne plus résider en France, son compte ne sera pas supprimé, mais conservé.

Les opérations de versement et de retrait ne seront plus autorisées. Si le titulaire dispose en amont d’une carte Livret Jeune, elle ne sera plus valide, donc clôturée. De plus, si la personne a choisi l’alimentation automatique sur son compte, elle se verra suspendue.

Le rendement d’un livret jeune est sans surprise, car le titulaire connaît son capital. Son taux de rémunération ne peut être inférieur à celui du Livret A. Les intérêts en question sont très souvent fixés par les banques. Ils sont calculés deux fois, le 1er et le 16 de chaque mois. La bonne nouvelle, le Livret Jeune ne soumet aucuns frais de versements ni de retraits. Ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu ! Aussi, lorsque le titulaire souhaite mettre fin à son livret jeune, il peut le clôturer gratuitement sans aucuns frais.

Les jeunes ne peuvent pas dépasser le plafond imposé à 1600 euros, ce qui cause problème pour certains, car il est peu important. Ils ne peuvent pas générer une épargne importante, bien que le taux soit très avantageux ! N’oublions pas, épargner c’est, préparer notre avenir !

Le Livret A : comment ça fonctionne ?

Le Livret A est davantage réglementé que le Livret Jeune. Les intérêts sont calculés deux fois par mois, par quinzaine. Ils sont ajoutés au capital le 31 décembre et prirent en compte dans le calcul des intérêts pour l’année suivante.

Il est possible d’ouvrir un compte pour toute personne physique ou mineure résident(e) en France. Il est ouvert sous forme individuelle et non collective. Une même personne ne peut détenir qu’un seul Livret A. Les fonds ne sont pas bloqués et disponibles à tout moment.

Le taux du livret A est de 1%, net d’impôts et de contributions sociales, en vigueur depuis le 01/02/2022. L’Etat fixe le taux d’intérêt deux fois dans l’année. Le plafond du Livret A est de 22 950 euros pour les particuliers. Tel que le Livret Jeune, les versements minimums sont de 10 euros pour les dépôts initiaux et ultérieurs. À l’inverse du Livret Jeune, la durée contractuelle est illimitée.

De plus, la fiscalité du Livret A est particulièrement avantageuse, car les intérêts bancaires sont exonérés de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales.