Depuis quelques années, le goodies est devenu un objet marketing incontournable. Les entreprises ont compris qu’ils contribuaient à renforcer leur image de marque et les clients en raffolent !

Mais qu’est-ce qu’un goodies ?

C’est un terme employé dans le domaine du marketing publicitaire sur internet. Une nouvelle technique de promotion et de cadeau grâce à une communication par l’objet.

A quoi servent-ils ?

Très pertinents pour les entreprises voire les particuliers, les goodies pour les professionnels prennent de l’importance dans notre quotidien. Ils commencent à conquérir leur place, sur nos bureaux, fenêtres, à la pause-café tant au bureau qu’à la maison.

Qui n’a jamais pensé à personnaliser un objet quelconque un jour ? Pourquoi faire, sinon pour le plaisir et pour communiquer or les goodies vous permettent d’allier les deux en même temps. Existant depuis très longtemps, ils se modernisent et évoluent du fait de l’avènement de l’ère internet. Ils vous permettent, ainsi, de vous valoriser auprès de vos futurs clients, vos fournisseurs et même vos collaborateurs.

Sous quelles formes, pouvons-nous les trouver ?

Les Goodies se déclinent sur tout ce que votre imagination peut inventer. Tous les domaines des nouvelles technologies, de la maison, du bureau ou plus simplement de la vie de tous les jours, se prête bien à la création d’un Goodies. Vous avez, la possibilité d’inscrire votre marque sur, des clés USB, différents types de stylos, des pots pour une petite plante, mais aussi sur un tee-shirt et indifféremment. Tous ces objets que nous utilisons quotidiennement et qui nous rappelle alors leur provenance.

Les Goodies : « made in France » et environnement

Les goodies deviennent aussi de plus en plus éco-responsables. Vous pourrez trouver , par exemple, des stylos biodégradables, ainsi que toutes sortes d’objets fabriqués en France et respectueux des normes environnementales en vigueur.

Pour être encore plus écologique, il faut privilégier les goodies « made in France », pour participer plus intelligemment et de manière citoyenne au respect de l’environnement. Vous trouverez de nombreux sites internet français dédiés aux goodies. Soyez bien attentifs à la description faite sur la provenance et la fabrication de leurs produits. Vous pourrez alors vous tourner vers celui qui vous parait le plus éco-responsable. Sur certains sites, vous aurez même la possibilité d’entrer en contact avec une personne, afin de créer votre propre goodies sur le support de votre choix. Cela vous permettra de vous distinguer de la concurrence et qui sait d’attirer de nouveaux clients.

Les Goodies : leur intérêt pour votre entreprise.

Chaque client, collaborateur ou partenaire, est souvent enchanté de recevoir un petit cadeau, signe bien souvent d’une reconnaissance durable. L’utilisation des goodies pour les professionnels peut s’avérer parfois plus payante qu’une publicité classique de type journal, puisqu’ils interpellent la personne destinataire. Le support publicitaire devient alors physique et visible ce qui facilite les discussions entre les personnes.

L’intérêt des Goodies en devient alors double :

– Une publicité accrue par le bouche-à-oreilles, tout comme pour les réseaux sociaux ! Ce qui est non négligeable, de nos jours, au vu de l’explosion de leur utilisation.

– Un intérêt économique : les Goodies resteront sûrement le moyen publicitaire le moins onéreux pour valoriser, au mieux, votre entreprise. De part leur rapidité de fabrication et leur impact immédiat, ils représentent la meilleure solution afin de faire parler de votre société.

Les Goodies : mon avis

Personnellement, je trouve ce moyen de publicité très intelligent. Le fait de pouvoir rendre heureux une personne tout en suggestion, est bien le moyen de fidéliser son entourage ou sa clientèle. Que ce soit au sein de son entreprise ou à l’extérieur. Ne serait-ce pas là un nouveau moyen pour réduire encore plus la production de papier qui décime nos forêts continuellement. Le « fabriqué en France » ne permet-il pas de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au lieu d’importer tous ces goodies fabriqués à l’autre bout de la planète. Ne pensez pas qu’ils ne soient réservés qu’aux entreprises ! Nous avons tous la possibilité de commander notre propre Goodies personnalisé, et ce, pour soi-même ou pour l’offrir aussi.

Cela demande réflexion et devrait susciter toute l’attention des futurs clients de ce moyen publicitaire novateur et vert. Je vous encourage vivement à consulter les sites français dédiés pour vos projets de fin d’année. Vous trouverez à coup sûr un site qui répondra à vos attentes !