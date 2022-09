Vous souhaitez stocker vos affaires dans un lieu sûr et adapté à vos besoins ? Aujourd’hui, on a la solution pour vous ! Nous vous dévoilons des conseils et des astuces pour permettre à tous d’optimiser au mieux le rangement de vos biens de façon pratique.

Le changement, c’est maintenant !

Vous n’avez plus de place à la maison pour conserver toutes vos affaires ? Optez pour des espaces dédiés spécialement au stockage pour vos meubles et objets de valeurs. Ils permettent de remédier au manque d’espace et sont ouverts aux particuliers comme aux professionnels. Une solution simple et profitable qui vous permet de garder en lieu sûr vos biens. Pour louer un espace qui correspond à vos besoins, consultez une piece en plus ! Numéro 1 sur Paris avec de nombreux centres en sa possession au cœur de la capitale, il vous permet de garder en toute sécurité ce qui vous appartient. Il en existe une diversité avec des caractéristiques et des fonctions différentes pour le bien et le bénéfice de tous. Ils sont adaptés à chaque besoin et demandes, alors prêt à sauter le pas ?

À quoi sert un espace de stockage ?

L’espace de stockage est votre meilleur allié lorsque vous détenez un surplus d’affaires sans savoir où est-ce que vous allez les disposer ou les ranger. Faites de la place pour ne plus encombrer en permanence les pièces de la maison. Vos enfants possèdent une montagne de jouets et une multitude d’accessoires : élaborez un tri et stockez-les dans un espace dédié au rangement, c’est un gain de place énorme !

Vous ne souhaitez pas vous débarrassez de vos anciens meubles ou objets laissés par vos grands-parents ? Préservez-les dans un lieu avec une sécurité irréprochable ! Vous l’aurez compris, Une Pièce en Plus s’engage à vous apporter des solutions flexibles qui vous correspondent quel que soit votre cas ou votre projet : besoin ponctuel, travaux, déménagement… ils vous accompagnent de A à Z. De plus, ce système de self-stockage est hautement sécurisé protégés par des vidéos surveillances enregistrées 24h / 24 et des alarmes.

Aménagez convenablement votre espace pour plus de confort !

L’objectif est de ne pas amasser le maximum d’affaires dans la pièce. Pour y voir plus clair, optimisez l’espace ! Premièrement, les objets peu utiles et que vous n’utilisez jamais peuvent être mis de côté pour les vendre ou les donner à des associations notamment. Par la suite, créez des catégories et des groupes d’affaires (vêtements, outils pour le bricolage, accessoires pour la voiture…) pour avoir plus de visibilité sur ce que vous possédez. Rangez vos objets dans des boîtes en collant des étiquettes par-dessus pour noter ce qui s’y trouve. Aussi, optez pour des rangements muraux avec des étagères pour pouvoir poser des objets en hauteur comme des livres ou encore des jeux de société ! Des solutions simples qui vous donnent la possibilité de discerner l’ensemble de vos biens. Vous pourrez aussi circuler librement sans contrainte puisque tous seront en ordre !