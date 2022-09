Aujourd’hui, pratiquement tout peut se faire en ligne. L’apprentissage n’échappe pas à cette règle, notamment l’apprentissage linguistique qui est très prisé en ce moment. Comment apprendre l’anglais en ligne ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui en vous proposant de découvrir les différentes options d’apprentissage.

Suivre des formations d’anglais en ligne

La manière la plus évidente pour apprendre l’anglais en ligne est bien évidemment de suivre des cours d’anglais en ligne. Il existe aujourd’hui de nombreux prestataires qui proposent des formations d’anglais en ligne .

D’ailleurs, pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps libre, mais qui souhaitent maîtriser la langue de Shakespeare, c’est la méthode d’apprentissage par excellence. C’est une excellente alternative aux cours d’anglais en présentiel qui prennent beaucoup de temps.

Regarder des vidéos

On dit également qu’il est possible d’apprendre l’anglais en regardant des vidéos en anglais en ligne. C’est une option plutôt intéressante qui plus est, gratuite, mais qui n’est pas forcément adaptée à tout le monde.

Ce qu’il faut savoir à propos de l’apprentissage par vidéo, c’est qu’il est nécessaire d’avoir une certaine connaissance de base en anglais pour espérer apprendre grâce à des vidéos. Il existe toutefois des vidéos de support de cours très complètes pour apprendre, mais au même titre que les formations d’anglais en ligne, elles sont généralement payantes.

Accéder à des MOOC

Il y a aussi les MOOC qui connaissent de plus en plus de succès ces dernières années. Pour ceux qui ne le savent pas, le MOOC est le diminutif des termes anglais Massive Open Online Course. En français, on parle de formations en ligne ouvertes. D’ailleurs, il existe deux acronymes français sur cette méthode de formation, à savoir la FLOT (pour formation en ligne ouverte à tous) et les CLOM (cours en ligne ouverts et massifs).

L’avantage avec les MOOC c’est qu’ils sont dans la plupart du temps gratuits, même si ce n’est pas toujours le cas. Aussi, la méthode d’apprentissage est plutôt intéressante puisque les supports sont relativement complets.

Faire de la lecture

L’autre méthode pour apprendre l’anglais en ligne est de faire de la lecture. On dit que la meilleure façon d’apprendre l’anglais est de lire, écrire, écouter et parler. Or, sur internet, il existe un large choix d’œuvres écrites en anglais qui sont en libre accès. En faisant de la lecture de temps en temps et en pratiquant chez soi, on augmentera progressivement notre niveau d’anglais.

Toutefois, cette méthode est loin d’être la plus efficace. Certes, il y aura des améliorations, mais sans aucune autre formation ou professeur à côté, il faut parfois attendre beaucoup de temps avant d’atteindre le niveau escompté.

Jouer à des jeux d’apprentissage