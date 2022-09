Les souris sont des nuisibles. Elles grignotent et laissent leurs excréments dans les aliments, propagent des odeurs fortes et font du vacarme la nuit. Il vous faut agir vite avant qu’elles ne se reproduisent et élisent définitivement domicile chez vous. Voici 6 astuces pour vous en débarrasser.

Boucher leurs issues

La première méthode préventive à tester est d’empêcher les souris de pénétrer de nouveau chez vous. Elles passent par les crevasses, les trous dans les murs, les câbles électriques, ou même par les fentes minuscules au niveau des ouvertures. Elles peuvent, aussi, entrer par les conduits d’évacuation, le bac de compostage ainsi que les combles. Pour protéger ces accès, bouchez-les avec de la paille de fer ou à l’aide d’un grillage métallique.

Faire confiance à son chat

Cela peut sembler tout simple, mais le chat est son prédateur naturel. Sa seule présence peut suffire à les faire partir. Néanmoins, cette technique n’est pas gage de réussite à tous les coups. Les chats d’intérieur en particulier peuvent les considérer comme de simples jouets et peuvent s’en lasser au bout d’un moment. Dans ce cas, ou si vous n’avez pas de compagnon à la maison, déposez une poignée de litière pour chat dans les endroits où circulent les souris. Elles n’aiment pas son odeur et finiront par chercher un coin plus accueillant.

Répandre des odeurs répulsives

Elles détestent la menthe poivrée ou l’eucalyptus. Les deux sont de très bons répulsifs. Mettez-en quelques gouttes sur un coton ou un morceau de tissu et placez-les sur les endroits de passage. Remplacez-les tous les jours pendant une semaine. Les souris feront vite demi-tour en sentant ces odeurs. Vous pouvez aussi déposer un bouquet de menthe fraîche ou une gousse d’ail devant les trous par lesquels elles passent pour rentrer chez vous.

Utiliser des ultrasons

C’est une bonne solution de désourisation qui ne nuit pas à la santé de ces animaux. De tels appareils à ultrasons sont généralement disponibles dans les magasins de bricolage et de jardinage. Ces sons sont extrêmement dérangeants pour la souris, mais inaudibles pour l’homme et n’occasionnent donc pas de gêne pour votre famille. Ils ont une limite cependant, car les souris ont une très grande faculté d’adaptation. Elles peuvent s’y habituer et oser pénétrer malgré ce dispositif.

Poser des pièges à souris

Vous pouvez aussi opter pour des pièges, comme les tapettes dentelées ou les plaques à glu. Dans ce cas, nous vous conseillons de déposer l’appât pendant quelques jours, sans actionner le piège. Au bout d’un moment, les souris seront plus confiantes, plus nombreuses et à ce moment-là, vous pourrez enclencher le piège. Utilisez des appâts collants et très odorants comme le beurre d’arachide ou un mélange de graisse de porc et de raisins secs.

Faire appel à un expert en désourisation

Si toutes ces techniques n’ont pas fonctionné et que la situation vous échappe, la dernière solution est de faire appel à un expert en désourisation. Expérimentés, ils connaissent parfaitement le mode de vie, les cachettes, l’alimentation et les produits qui peuvent éliminer les souris définitivement.