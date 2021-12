Parfois sérieux, parfois sulfureux, c’est un sujet qui fait l’actualité et pourtant, nous sommes encore très nombreux à ne pas savoir ce qu’est exactement le CBD et quelle est son utilité. Est-ce une forme de drogue ou un médicament ? Dans cet article, nous allons tenter de vous donner toutes les explications… sans modération !

Sous quelles formes se décline le CBD

Le CBD est issu de la plante de chanvre. Vous pouvez le trouver sous trois formes de produits différents. Tout d’abord, sous forme de fleurs de CBD, très efficaces en infusion. Puis, sous forme de résine, là aussi vous pourrez la consommer en infusion ou en spray. Enfin, on peut la trouver sous forme d’huile, conditionnée dans un flacon. Il vous suffira de doser le nombre nécessaire de gouttes, adapté à vos besoins.

A noter, que tous les produits CBD, ne doivent contenir au maximum 0,2% de THC. La THC étant le côté « drogue » du cannabis.

Dans quel cas, peut-on consommer du CBD ?

Différentes études ont prouvé l’efficacité du CBD, dans le traitement alternatif (sans médicaments chimiques) de certaines pathologies. Ainsi, le CBD peut être prescrit en psychiatrie, contre la dépression et l’anxiété. Il est aussi préconisé, dans les troubles du sommeil, grâce à son effet relaxant. Il est enfin conseillé dans le cas de douleurs musculaires non intenses. Remplaçant alors l’aspirine, le paracétamol ou l’ibuprofène.

Où acheter du CBD ?

Il existe de nombreux sites de vente en ligne, sur lesquels on peut acheter du CBD. Tous proposent les trois différentes déclinaisons du CBD : Fleur, Résine et Huile. Une utilisation quotidienne du CBD nécessite un approvisionnement fiable et efficace et pour cela, le site à privilégier est cbdoo.

Doit-on avoir peur du CBD ?

Comme expliqué, ci-dessus, l’intérêt des produits à base de CBD est qu’ils ne doivent contenir qu’un infime taux de THC. Ce dernier découlant d’un arrêté européen voté en novembre 2020. Il n’y a donc aucune réticence ni contre-indication à consommer du CBD. La question que nous pourrions nous poser, serait de savoir si nous pouvons en devenir dépendants comme c’est le cas pour le cannabis pur ?

Son utilisation dans le domaine hospitalier, prouve le contraire. Le CBD devient alors un palliatif aux antidépresseurs et antidouleurs conventionnels. A ce jour, aucun cas d’addiction n’a été constaté chez les consommateurs réguliers de CBD. Avec cette période de pandémie, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers les médecines dites alternatives ou douces, principalement toutes issues de l’agriculture biologique. L’engouement populaire pour un retour aux produits naturels ne cesse de prendre des parts de marché face à cette consommation mondiale néfaste pour notre environnement, soit dit en passant !

A titre personnel, je recommande vivement la consommation de CBD aux personnes de mon entourage qui souhaitent trouver un substitut naturel aux multiples traitements médicamenteux. C’est une excellente alternative à ces traitements qui sont pour la plupart du temps chimiques et issus de l’industrie pharmaceutique. J’attends vos réactions ou vos retours d’expériences : n’hésitez pas à poster vos remarques en commentaires qui seront les bienvenus !