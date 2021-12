Que ce soit pour un emploi dans un secteur commercial, dans la finance et la comptabilité, ou pour tout autre, les recruteurs passent en moyenne 20 secondes pour sélectionner les meilleures candidatures qui correspondent le mieux à leurs attentes. À cet égard, des centaines de dossiers comprenant un CV et une lettre de motivation sont déposés, et si le vôtre n’est pas bien adapté au poste auquel vous postulez, votre candidature sera immédiatement rejetée. Comment faire pour convaincre le recruteur de se pencher sur votre CV ? Nous allons vous donner quelques conseils pour créer un résumé au contenu irréprochable et au design accrocheur.

Examiner l’offre d’emploi

Tout d’abord, avant de créer votre CV, vous devez examiner en profondeur l’offre d’emploi. L’objectif de cette démarche est de connaitre les éléments pertinents à mettre en avant dans votre résumé. Donc, vous devez décrypter, analyser et relever les mots-clés de l’annonce diffusée.

Par ailleurs, en analysant l’offre d’emploi, vous avez l’occasion de noter toutes les qualités ainsi que les compétences recherchées pour le poste. De ce fait, vous pouvez faire un bilan de vos capacités avec celles des exigences. C’est un point important de relever ces détails afin de bien adapter votre CV avec l’emploi auquel vous postulez.

Créez votre CV en utilisant le même ton de l’entreprise

Après avoir examiné les mots-clés de l’offre d’emploi, vous devez déterminer à qui vous vous adressez. Vous devez savoir de quelle façon le recruteur lira votre CV. Ainsi, vous saurez si votre CV doit être rédigé de manière simple, professionnelle, directe, légère et humoristique. Le seul moyen de réussir cette étape est de vous référer à l’offre d’emploi publiée par l’entreprise.

Cependant, votre propre langage est important pour vous distinguer des autres candidats. Vous pouvez jeter un coup d’œil au site web de l’entreprise pour travailler son vocabulaire et adapter votre CV. L’idée est de faire correspondre votre CV au rythme de l’entreprise en utilisant le même niveau de vocabulaire qu’elle.

Que doit-on inclure dans son CV ?

Avant de rédiger votre CV, vous devez savoir quels sont les éléments à inclure dans votre CV. En réalité, les informations à décrire sur votre résumé dépendent de votre profil. Mais en général, la structure reprend le même format de CV classique.

Dans la première partie de votre CV, vous devez rédiger « l’en-tête ». Dans cette section, vous allez inclure vos coordonnées. En même temps, vous devez rédiger une « phrase d’accroche » pour résumer votre CV. Les mots-clés relevés dans l’offre d’emploi doivent être inclus dedans.

Ensuite, vous allez rédiger la rubrique des « expériences ». En fait, vos expériences sont des informations majeures à mettre en avant dans votre CV. Aussi, vos compétences techniques sont des détails à ne pas négligé. En fait, si vous optez par exemple pour le format de CV fonctionnel, vos capacités sont considérées comme pilier de votre CV. Elles sont donc des éléments qui soutiennent la rubrique « expérience » de votre curriculum.

Par ailleurs, votre parcours académique un grand soutient afin de créer un CV bien adapté. Cette rubrique est la preuve que vos qualités correspondent aux postes convoités. Enfin, les rubriques supplémentaires apportent plus de poids pour votre CV. En effet, vos compétences informatiques et linguistiques, vos hobbies, vos centres d’intérêt, vos certifications, etc. sont des éléments justifiant vos autres aptitudes.

Toutefois, si vous souhaitez créer un CV en un rien de temps, vous pouvez confier cette tâche à des créateurs de CV. Ils vous aident à choisir le format le plus approprié à votre profil. Ils vous aident également à sélectionner le bon CV pour tout type d’emploi. Vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus !

La mise en page de votre CV

Pour que votre CV soit bien personnalisé, sa mise en page doit être soignée. En effet, le contenu de votre CV est un atout majeur, mais sans design, votre CV ne pourra pas retenir le recruteur à regarder votre CV. N’oubliez pas qu’ils passent environ 20 secondes à sélectionner les candidatures qui ont retenu leur attention. Vous devez donc vous concentrer sur la mise en page de votre CV afin qu’il soit bien adapté au poste auquel vous postulez.

Voici quelques conseils de mise en page :