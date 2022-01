Depuis des décennies, le gouvernement cherche à renforcer la sécurité routière à travers de nouvelles mesures. Ces mesures (nouveaux équipements automobiles, panneaux de signalisation, limitation de la vitesse) sont de réels leviers permettant de limiter le nombre d’accidents mortels sur les routes.

Les panneaux de signalisation, signalétique indispensable pour garantir la sécurité des usagers de la route

Les panneaux de signalisation assurent la sécurité aussi bien des conducteurs que des piétons. Ils permettent notamment de fournir les informations nécessaires concernant la limitation de vitesse, les dangers potentiels, les priorités, etc.

Les panneaux de signalisation, placés le long des routes et sur les chantiers de construction, sont un levier efficace pour piloter la sécurité routière. D’ailleurs, ces panneaux ne sont pas placés par hasard. Les entreprises et les municipalités demandent à des ingénieurs de définir les endroits les plus propices pour poser ces panneaux de signalisation et ainsi limiter au maximum les risques d’accidents.

Ces panneaux, plutôt uniformes ou standardisés pour faciliter la compréhension de chacun, sont aussi sources d’innovation en matière de sécurité routière. Les industriels innovent dans leur conception, notamment avec les panneaux à haute absorption d’énergie. Le support se déforme et cède ; ainsi, le véhicule n’est pas stoppé brutalement sur l’obstacle. C’est ce que propose, par exemple, LACROIX City, fabricant français spécialiste du panneau de signalisation routière.

La vitesse, principal facteur des accidents routiers mortels

Avec la consommation d’alcool ou de drogue au volant, la vitesse est l’un des facteurs principaux d’accidents mortels sur les routes françaises. Toutes les études mondiales le prouvent, il existe bien un lien de cause à effet entre vitesse et accident.

Pour pallier cela, la France a pris la décision en juillet 2018 d’abaisser la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central à 80km/h. Si l’objectif est de réduire la mortalité routière, cette mesure semble porter ses fruits. En 20 mois, 349 vies ont ainsi pu être épargnées et une économie de 700 millions d’euros par an a été réalisée grâce à la baisse des accidents et à la diminution de la consommation de carburant. L’entrée en vigueur de cette mesure a également permis de réduire la vitesse moyenne des véhicules légers de 3,9km/h et de 1,8km/h pour les poids lourds.

Cependant, depuis décembre 2019, la loi d’orientation des mobilités (LOM) offre certaines dérogations pour un retour à la vitesse initiale de 90km/h sur certaines portions de routes. 37 départements français ont d’ailleurs pris la décision de remonter la limitation de vitesse de certaines routes où la densité de population est faible. La raison de ce retour en arrière s’explique par leur volonté de fluidifier le trafic et limiter les risques lors de dépassements et notamment lors de dépassements de poids lourds.

Des initiatives locales se mettent en place pour sécuriser les usagers les plus sensibles Dans le département du Gers, une initiative vise à améliorer la visibilité des usagers sensibles tels que les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes. 50 000 sachets indiquant sur chacune des faces le message « À vélo, à pied ou en trottinette, soyez visible pour votre sécurité et celles des autres » vont être distribués aux commerçants du département.

Le changement à l’heure d’hiver a réduit de façon significative la visibilité des usagers de la voie publique. Il est pourtant primordial de rendre visible tous les usagers de la route pour ainsi réduire les accidents graves.

Un exemple qui mérite d’être envisagé par d’autres municipalités.

Faire évoluer les comportements humains, la clé d’une sécurité routière optimale ? Au fil des années, les véhicules ont subi de nombreuses améliorations quant à leurs capacités de freinage, de tenue de route et d’absorption des chocs permettant de faire baisser le nombre de tués sur les routes.

Pour poursuivre ces efforts d’autres mesures seront mises en place à l’avenir. C’est notamment le cas d’une nouvelle mesure européenne qui vise à augmenter le nombre d’équipements obligatoires présents dans un véhicule par exemple.

Pourtant, d’après une enquête RÉAGIR du gouvernement, la cause principale des accidents de la route serait bel et bien liée au comportement humain, et ce, dans 98% des cas.

Encore beaucoup de personnes considèrent la ceinture de sécurité comme étant inutile, surtout pour les trajets courts. Pourtant, 80% des personnes tuées sur la route sont victimes d’un accident dans leur département de résidence.

De même, nombreuses sont les personnes à considérer qu’il n’est pas nécessaire de réduire sa vitesse à 30km/h sur certaines portions en ville. Cependant, cette vitesse permet de réduire la distance de freinage et donc limite le nombre d’accidents mortels entre un véhicule et un piéton.

La sécurité routière ne cesse d’être renforcée par le biais de nouveaux aménagements (voir les appels d’offres voirie sur France Marchés) et de nouveaux équipements mais la véritable clé d’une sécurité routière optimale réside dans les comportements de chacun sur la route.