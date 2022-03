Les pannes informatiques peuvent survenir à n’importe quel moment, à cause de la plus petite négligence ou d’un banal incident. La multiplication des pannes et leur gravité peuvent avoir des conséquences sérieuses et durables sur les résultats de votre entreprise. Pour éviter de tomber dans cette spirale infernale, des mesures concrètes peuvent être prises en amont.

Les pannes informatiques, des incidents aux conséquences désastreuses

Au cours de l’année 2020, 24 % des entreprises françaises ont subi une perte de données, suite à une panne informatique. Souvent, les pannes informatiques sont le résultat d’incidents en chaîne. Ceux-ci peuvent être causés par un mauvais contrôle des accès, une communication défaillante entre les différents collaborateurs en charge du réseau informatique, ou encore en raison de l’absence de charte et de règles de gestion des incidents.

Dans beaucoup de cas, les causes sont humaines et trouvent leurs origines dans un manque d’information, une pénurie de matériel et une succession de négligences. Mais à l’échelle d’une entreprise, les pannes informatiques ne sont pas à prendre à la légère. Elles peuvent engendrer une perte de revenus, une perte de productivité, et bien sûr, des données perdues ou endommagées.

Les solutions à appliquer pour éviter l’apparition de pannes

« Mieux vaut prévenir que guérir », cet adage ne peut être plus vrai que dans le domaine des ordinateurs. Voici une liste de solutions concrètes à appliquer avant que la moindre panne ne se produise.

Investir dans des logiciels d’assistance

Il existe des solutions informatiques spécialement étudiées pour les employés des entreprises. Le logiciel helpdesk fait partie de ces outils qui accompagnent les collaborateurs au quotidien, en mettant à leur disposition un centre d’assistance. Ce point de contact unique et centralisé entre les différents services contribue à gérer les incidents, résoudre les problèmes et répondre aux questions des employés. Il fournit toute la documentation nécessaire pour suivre les changements et échanges de données sur le réseau et permet d’intervenir dès qu’une panne menace d’apparaître.

Renouveler régulièrement son matériel

Un matériel désuet est un terreau à pannes. Faites régulièrement des audits de vos actifs informatiques. Mettez à jour l’ensemble des logiciels et systèmes d’exploitation. Cette habitude va de pair avec l’achat cyclique de nouveau matériel. En 2022, 52 % des entreprises annoncent renouveler leur matériel informatique. Ce renouvellement doit se faire de manière régulière et programmée, et ce, dès l’achat du nouveau matériel.

Mettre en place un protocole de reprise d’activité

Sauvegardez vos données et mettez en place un protocole de reprise d’activité en cas de panne. Cela permettra de reprendre plus rapidement le travail et de limiter au maximum la perte de temps, de revenus et l’endommagement des données.

Former ses collaborateurs aux risques d’incident informatique

Formez vos équipes, y compris celles composées des collaborateurs ne travaillant pas aux services techniques. Certaines habitudes peuvent être prises et d’autres abandonnées pour utiliser les réseaux et le matériel avec soin et pertinence. Informez vos salariés des comportements à risque et des attitudes à adopter dès les premiers signaux d’une panne. Enfin, définissez des protocoles clairs et simples que les collaborateurs pourront tous suivre en cas d’incident informatique.

