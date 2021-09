Porter le masque pour se protéger et protéger les autres nous apparaît comme basique, le lien de cause à effet étant plutôt direct et évident.

Pourtant, quand on consomme, (alimentation, cosmétique, emballages, vêtements…) on fait également un choix: celui de nuire ou non à notre maison à tous et à ses habitants.

Il y a un laps de temps plus long pour que la contamination se fasse mais les conséquences sont bien pire que celle du Corona.

Les effets de notre mode de vie sont littéralement meurtriers.

Notre espèce, si évoluée soit-elle, est la seule à s’autodétruire et à nuire à tant d’autres.

On n’a pas encore de vaccin pour conscientiser l’Homme, ni de médicaments pour booster l’empathie…

Heureusement, ce qu’on a tous, c’est cette capacité à évoluer pour devenir de meilleurs êtres humains.

C’est à notre plein potentiel qu’il faut se comparer, pas à celui de notre voisin.

Si notre réalité façonne la réalité de quelqu’un d’autre, à nous alors de nous poser la question: Qu’est-ce que l’on souhaite pour le reste de l’humanité et du vivant?

Et … Action.