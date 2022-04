Une trop grande majorité de la population se laisse bercer par le bla-bla lénifiant orchestré par les médias main stream, les politiciens, les financiers et la plupart des économistes. Trop d’abstentionnistes d’une part, et manque de jugement d’autre part, font que les résultats sont à la mesure de ce que l’on mérite, à savoir, d’être dirigés par des nuisibles. Une analyse des faits, des actions et des programmes de chacun est nécessaire avant de se rendre au bureau de vote.

Les abstentionnistes ne comprennent pas que bouder les urnes, fait le jeu des politiciens en place. En effet, leurs militants fidèles les propulseront toujours au pouvoir, sans états d’âmes. Être de droite ou de gauche est devenu un débat stérile depuis François Mitterrand, où les cohabitations successives nous ont amené plus d’impôts, – Nicolas Sarkozy a réussi le tour de force d’imposer aux français une taxe sur les abris de jardins, que François Hollande s’est empressé de conserver -, plus d’inflation, plus de charges, plus de lois liberticides et de moins en moins de pouvoir d’achat. Nous avons dépassé le point de non-retour. Le changement, c’est maintenant ou jamais !

Passons donc en revue rapidement chaque candidat :