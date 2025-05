Amis de la pomme croquée, réjouissez-vous : macOS Sequoia 15.4.1 vient d’atterrir sur nos Mac, et il a dans ses valises quelques pépites qui vont rendre nos ordinateurs plus rapides, plus intelligents… et, osons le dire, un peu plus magiques.

Alors, qu’est-ce qu’on y gagne ? Installez-vous confortablement, même un enfant de 7 ans pourrait suivre.

Une mise à jour qui muscle votre Mac (sans la salle de sport)

Avant toute chose, Sequoia 15.4.1 améliore la stabilité, les performances et la compatibilité de votre Mac. Autrement dit : moins de plantages bizarres, des applications qui carburent mieux et un Mac qui fait copain-copain avec plus d’accessoires. De quoi lui donner une vraie cure de jouvence… sans avoir besoin d’acheter le nouveau modèle (ouf).

Et surtout : cette mise à jour est gratuite. (On sait, ce mot est rare chez Apple, profitez-en.)

L’IA qui trie vos mails pendant que vous buvez votre café

Grande star de cette mise à jour : l’intelligence artificielle débarque dans votre boîte Mail. Grâce à Apple Intelligence(la nouvelle « matière grise » de votre Mac), votre courrier électronique est automatiquement classé par importance.

Concrètement ?

Les factures urgentes ? En haut de la pile.

Le mail du cousin qui envoie 40 photos de son chien ? Plus bas.

La promo du club de curling de Trifouillis-les-Oies ? Encore plus bas.

Résultat : vous passez moins de temps à chercher l’info importante et plus de temps à faire des choses sympas (comme… ne rien faire).

Exemple : au lieu d’ouvrir 100 mails le lundi matin, votre Mac vous dira : « Voici les 10 qui comptent. Le reste peut attendre ta troisième tasse de café. »

Photos, emojis et robots… votre Mac sait (presque) tout faire

Et ce n’est pas tout ! Voici d’autres nouveautés rigolotes et pratiques :

Dans Photos , vous pouvez créer des films souvenirs en décrivant juste ce que vous voulez (« Fais-moi un film mignon avec mon chat et mes vacances à Marseille »).

, vous pouvez en décrivant juste ce que vous voulez (« Fais-moi un film mignon avec mon chat et mes vacances à Marseille »). Vous aimez dessiner ? Il existe maintenant un style « Esquisse » dans l’outil Image Playground. Votre Mac peut transformer vos gribouillis en chefs-d’œuvre.

dans l’outil Image Playground. Votre Mac peut transformer vos gribouillis en chefs-d’œuvre. 8 nouveaux émojis sont disponibles, dont un visage souriant encore plus mignon que votre dernier selfie.

sont disponibles, dont un encore plus mignon que votre dernier selfie. Vous avez un aspirateur robot ? Vous pouvez désormais le piloter avec l’appli Maison sur Mac. Oui, même votre aspirateur devient intelligent.

Pour les pros et les pointilleux

Apple a aussi pensé aux pros :

Si vous utilisez Final Cut Pro , le transcodage vidéo est plus rapide (gros gain de temps pour les monteurs vidéo).

, le transcodage vidéo est plus rapide (gros gain de temps pour les monteurs vidéo). Les limites d’allocation mémoire pour le Mac Studio ont été augmentées, histoire de booster les performances de ceux qui font tourner 47 apps en même temps.

Et bien sûr, la mise à jour règle plein de petits bugs, notamment dans Musique, VoiceOver et le Time Screen pour les enfants.

Faut-il installer macOS Sequoia 15.4.1 ?

Oui, sans hésiter. C’est comme mettre une cape magique à votre Mac : il devient plus rapide, plus malin, et vous fait gagner du temps sans demander d’effort. (Et entre nous, qui n’a pas envie que son ordi travaille pendant qu’on fait une sieste ? )

Petit conseil de pro : pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d’installer la mise à jour, juste au cas où votre Mac aurait envie de jouer au chat et à la souris.

Allez, on clique sur « Mise à jour » et on profite !