Etude – Été 2023 : quel programme pour les Français ?

A l’approche de l’été, Amivac, via une étude réalisée par Appinio, dégage les grandes tendances des vacanciers pour les mois à venir.

Bien-être et ciné-tourisme : 80% des Français privilégient détente, santé, et bien-être pour leurs vacances estivales cette année, place au retour aux sources et aux choses simples. 60 % favoriseront des destinations moins connues. Autre tendance : les films et séries TV donnent envie aux vacanciers de passer de la fiction au réel (14,2% pour les films/séries et 9,6% pour les livres et la littérature). Le ciné-tourisme est donc une tendance inspirante portée par Netflix, Amazon et autres chaînes de télévision : des vacances initiatiques sur les traces d’histoires inspirantes.



Un budget accessible : Pour 75,8%, le budget hébergement est un critère important (52,4% très important, 23,4% important) et cette année les vacanciers feront attention à la dépense : 56,4% sont enclins, voire très enclins, à économiser même pendant cette période. Les postes d’économie lors des vacances sont : les moyens de transport pour 30,2% des sondé(e)s et l’hébergement – le moins cher – pour 23,8%.

Un été bleu, blanc, rouge : La tendance est de rester en France : 51,8% des Français ayant l’intention de voyager cet été partiront en France contre 48,2% vers des escapades lointaines. Nombreux prendront d’ailleurs leur voiture pour se rendre à destination.

Les proches avant tout comme inspiration : Le bouche à oreille via la famille et les amis reste le grand gagnant (pour 54,6% des sondé(e)s). Les bons plans se repassent. Facebook (24,2%) et Instagram (26,2%) occupent eux aussi une place importante dans le choix de décision, avec une percée de TikTok (16%).

Les autres critères phares pour cet été 2023 : les équipements (de préférences éco-responsables), les services, la vue et le type d’hébergement (maison, gîte, appartement…) comptent pour beaucoup, mais cette année le prix des locations sera prépondérant sur le reste.

