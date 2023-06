Comment bien sécher bébé après son bain ?

Le bain de bébé est un moment privilégié entre la maman et son enfant, un instant de complicité, de détente, de stimulation sensorielle et d’observation.

Pour prolonger ce moment de plaisir et être rapide et précis dans les gestes pour le confort du petit baigneur, il est préférable d’utiliser une cape de bain bébé. Avec sa capuche, son tissu éponge 100% coton et très absorbant, la cape de bain bébé est un incontournable.

Bien sécher son bébé dans les plis et replis de l’épiderme est la meilleure manière pour prévenir les irritations cutanées, érythèmes fessiers et infections. Une cape de bain est donc très pratique et utile dans cette opération délicate surtout au cours des premières semaines et premiers mois.

Avant le bain (dont la température ne doit pas dépasser les 37° C), l’idéal est d’avoir tout à portée de main : la cape de bain, une couche, une crème hydratante spéciale nourrisson et des vêtements pour bébé. Cela permet de rester concentré sur l’enfant pendant qu’il est encore mouillé, sans avoir à chercher les éléments nécessaires à la fin du bain.

Le bain terminé, il faut délicatement envelopper le bambin dans sa cape de bain en lui mettant la capuche sur la tête. Bien emmitouflé, il reste à tapoter délicatement sa peau pour absorber l’excès d’eau, en évitant de frotter car cela peut l’irriter. Le plus important est de penser à bien sécher tous les plis cutanés, comme les aisselles, le cou et l’aine, l’arrière des oreilles où l’humidité aime s’accumuler.

Une fois bien séché, confortablement installé dans sa cape de bain, ce sera plus facile d’appliquer une crème ou lotion hydratante en prolongeant par un massage de tout le corps en insistant bien sur les zones sujettes à la sécheresse de la peau, c’est-à-dire les bras et les jambes. La cape de bain permet de maintenir le nourrisson bien au chaud en fonction des zones du corps massées avec délicatesse… Un moment d’échange sensoriel et de complicité pour tout le monde.

Les capes de bain sont conçues pour être faciles à utiliser. Elles peuvent être munies de boutons-pression, de crochets ou de fermetures velcro pour maintenir la cape en place et garder les mains libres pour tenir le bébé en toute sécurité tout en le séchant.

D’usage polyvalent, les capes de bain peuvent également être utilisées à la plage, à la piscine, en déplacement car elles sont faciles à transporter grâce à leur taille compacte, leur légèreté. Facile à glisser dans le sac à langer sans prendre trop de place, c’est vraiment un petit carré de douceur pour bien sécher son bébé.

La cape de bain bébé est bonne idée de cadeau de naissance. Il est recommandé d’en avoir plusieurs tellement elles sont pratiques car il faut les nettoyer régulièrement. Il existe de nombreux modèles avec des motifs adorables comme un carré de bain avec ces petits cœurs à l’effigie de Petit Bateau ou une jolie cape de bain à rayures bleu marine. Les cotons sont issus de l’agriculture biologique.