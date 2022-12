Deux mois après l’organisation de sa semaine de réconciliation nationale, le Mali célèbre en novembre la première édition de la Journée nationale des Légitimités traditionnelles. Il s’agira de placer les chefs coutumiers et religieux au cœur du processus de paix engagé par les autorités de la transition. Une proposition maintes fois reprises par Aliou Diallo, ces derniers mois.

Le Mali a organisé, le 11 novembre 2022, la première édition de sa Journée nationale des Légitimités traditionnelles. Le thème retenu cette année est : « Place et rôle des Légitimités traditionnelles dans la réconciliation nationale, la promotion de la paix, de la cohésion sociale et la refondation de l’Etat ». A travers cette initiative, les autorités maliennes souhaitent mieux exploiter ce système de gouvernance afin de parvenir à l’instauration de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Des maillons essentiels de la société malienne

Les organisateurs de cette journée nationale rappellent que le Mali fut le berceau de prestigieux empires (empire du Mali, Songhaï, Sosso, etc.) au Moyen âge. Ces royaumes étaient organisés et gérés autour des valeurs ancestrales incarnées par les Légitimités traditionnelles (chefs coutumiers et religieux). Ces sages ont permis de maintenir les liens socioculturels et de prévenir les conflits entre les différents peuples. Ils constituaient ainsi les maillons essentiels de la société malienne.

La journée nationale des Légitimités traditionnelles doit aider à retrouver les valeurs d’antan, mais également la gloire perdue du Mali. C’est d’ailleurs l’objectif que s’est assigné Aliou Diallo, président d’honneur du parti ADP-Maliba. L’homme d’affaires malien, au patriotisme éprouvé, exprime régulièrement sa fierté d’appartenir à cette terre glorieuse qui a donné au monde sa première constitution : la Charte de Kouroukan Fouga proclamée en 1236. Il invite régulièrement ses compatriotes à se réapproprier l’esprit de leurs ancêtres. C’est dans ce cadre qu’il a appelé, en octobre 2021, « à un dialogue renforcé avec les chefs religieux et les chefs traditionnels, qui sont les représentants légitimes du peuple », pour reprendre l’ascendant moral sur les terroristes et ramener la cohésion sociale au Mali.

Un programme pharaonique pour le Mali

Aliou Diallo a réitéré cet appel, en septembre dernier, à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire de l’indépendance du Mali. Il s’est particulièrement réjoui du nouveau statut accordé aux chefferies et Légitimités traditionnelles et a rappelé leur importance. « Ces personnalités respectables, a-t-il dit, peuvent jouer un rôle important dans la réconciliation et la recherche de la paix avec certains fils du pays qui ont pris les armes ». Le président de la fondation Maliba recommande de choisir une légitimité traditionnelle dans chaque cercle du Mali afin d’engager sans tarder un dialogue franc et sincère avec tous les maliens.

Pour mettre en place une véritable politique de rassemblement, Aliou Diallo se porte candidat à l’élection présidentielle de février 2024. Il rêve de ramener son pays au sommet des nations africaines. Pour cela, il compte également lancer le développement socio-économique du Mali. Pour lui, le malheur actuel du Mali vient aussi et surtout de la misère et du chômage. Le fondateur d’Hydroma a donc conçu un plan Marshall, un vaste programme de constructions d’infrastructures (routes, chemins de fer, ponts, écoles, marchés, usines, hôpitaux, centrales électriques, etc.) dans tout le pays. Ce plan prévoit aussi le financement massif de l’entrepreneuriat jeune.